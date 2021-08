Vous avez peut-être entendu parler d'une nouvelle importante concernant l'automobile en provenance de Washington D.C. Le 5 août, le président Biden a annoncé son objectif visant à électrifier la moitié des ventes de véhicules neufs aux États-Unis d'ici 2030. Ce que vous avez peut-être manqué, cependant, c'est son "accord" concernant la Chevrolet Corvette.

À vrai dire, nous l'avons également manqué. Un tweet de The Hill a capturé le début du discours de Biden à l'extérieur de la Maison Blanche, où les hauts responsables de Ford, General Motors et Stellantis étaient présents. Parmi eux, Mary Barra, PDG de GM, avec qui Biden a déclaré avoir conclu un accord pour conduire une C8 électrifiée.

Plus précisément, il a déclaré : "Je veux dire publiquement que Mary s'est engagée à ce que je conduise la première Corvette électrique lorsqu'elle sera fabriquée". Pour enfoncer le clou, il a poursuivi en disant "vous pensez que je plaisante ? Je ne plaisante pas."

Nous savons que Biden est un passionné de voitures. Avant de faire un tour impromptu dans un nouveau F-150 Lightning, il parlait de la Corvette C8, laissant peut-être échapper des informations sur l'avenir électrique de la voiture. Il a un gros faible pour la Corvette, en partie parce qu'il est le propriétaire d'origine d'une Stingray de 1967 avec une transmission manuelle à quatre vitesses et un moteur V8 de 5,3 litres.

Vers la fin de son second mandat de vice-président en 2016, il est apparu dans l'émission Garage de Jay Leno avec la 'Vette et a finalement fait la course avec l'ancien secrétaire d'État Colin Powell, qui avait une Corvette de 2015.

Quant à l'avenir électrifié de l'automobile en Amérique, le décret non contraignant de Biden couvre toute forme d'électrification des véhicules, y compris les modèles hybrides et entièrement électriques. En tant que tel, nous nous demandons si son accord avec Barra porte sur une C8 hybride, la Zora, ou sur une Corvette 100% électrique.