Il y a environ deux ans, Chevrolet a présenté sa Corvette C8 Stingray, un modèle pour le moins controversé, notamment en raison de la position du moteur qui passe désormais derrière le conducteur, alors que toutes les précédentes générations de Corvette, jusqu'à cette fameuse C8, possédaient un moteur placé à l'avant.

Pour mémoire, la Chevrolet Corvette C8 Stingray est équipée d'un bloc V8 6,2 litres LT2, dérivé de celui de la C7 Stingray LT1, développant 495 chevaux et 637 Nm. Une fois équipée du pack Performance Z51, la C8 Stingray offre des performances intéressantes avec un 0 à 100 km/h expédié en à peine trois secondes et une vitesse maximale de 311 km/h. Mais, comme toujours, même si ces prestations sont plus qu'honorables, il en faut toujours plus.

C'est ainsi que Chevrolet prépare une première déclinaison de sa Corvette C8, à savoir la fameuse Z06 qui devrait présenter plusieurs avantages spécifiques, comme quelques aménagements spécifiques au niveau aérodynamique et mécanique. Concernant la motorisation embarquée, nous retrouverons toujours ce fameux V8 atmosphérique à double arbre à cames en tête qui devrait développer la bagatelle de 600 chevaux.

Pour le moment, Chevrolet n'a pas donné d'informations officielles concernant les performances, la puissance, ni même le look de cette version Z06, mais le premier teaser vidéo livré aujourd'hui apporte déjà une information importante : la sonorité du V8, un élément important pour n'importe quel aficionado de véhicule sportif. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo, le V8 est lancé à plein régime sur le Circuit des Amériques basé à Austin, au Texas.

Nous devrions découvrir la prochaine Corvette Z06 officiellement d'ici la fin de l'année, avant une commercialisation qui devrait intervenir au début de l'année 2022. Selon le magazine Car and Driver, son prix aux États-Unis devrait se situer aux alentours de 85 000 dollars, soit environ 72 000 euros.