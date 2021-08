La nouvelle Chevrolet Corvette Z06 fera ses débuts le 26 octobre 2021. Pour nous faire patienter, Chevrolet a publié une vidéo montrant la Z06 sur la route en Allemagne et en France, notamment au Nüburgring et au Mans.

La vidéo veut clairement créer le lien entre la nouvelle Z06 et la voiture de course C8.R, car la machine de compétition fait plusieurs apparitions dans le clip. La rumeur veut que les deux modèles partagent également le moteur de 5,5 litres doté de deux arbres à cames en tête et d'un vilebrequin plat. Il développerait 625 chevaux (460 kilowatts) et atteindrait un régime de 9000 tr/min.

Galerie: Chevrolet Corvette Z06 au Nurburgring

13 Photos

Une vidéo récente montre un véhicule de développement utilisant une boîte de vitesses Tremec avec ce qui semble être un boîtier en magnésium. Elle indique que la transmission est capable d'effectuer des changements de vitesse ultra-rapides.

Par rapport à la C8 standard, la Z06 possède un splitter avant plus grand avec des ailettes aux coins. Il y a une plus grande ouverture au centre du bouclier inférieur. Les ouvertures dans les ailes arrière sont également beaucoup plus grandes.

À l'arrière, la Z06 présentée dans cette vidéo possède un aileron assez bien dessiné. Un pare-chocs redessiné comporte quatre tuyaux d'échappement sortant du centre et des évents sur les côtés.

Des éléments récents indiquent qu'il pourrait y avoir un pack performance optionnel pour la Z06. Des photos espion montrent que certains véhicules de développement sont équipés de jantes à cinq branches, comme celle que l'on voit dans cette vidéo. D'autres voitures ont un spoiler sur la plage arrière et des roues à sept rayons en forme de Y.

Chevrolet ayant annoncé que la Corvette Z06 sera commercialisée en 2023, il se peut que nous ne la voyions pas dans les salles d'exposition avant le milieu de l'année 2022. L'attente sera donc longue après le dévoilement d'octobre.