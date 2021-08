Lorsque la catégorie 250cc existait encore dans le championnat du monde MotoGP, nous avons vécu le véritable âge d'or du motocyclisme espagnol, avec quatre titres consécutifs dans la catégorie quart de litre pour deux des pilotes : Dani Pedrosa (2004 et 2005) et Jorge Lorenzo (2006 et 2007).

La moto que nous présentons aujourd'hui rend hommage à l'un d'entre eux. Nous voulons parler de l'Aprilia RS125, dans sa série spéciale et qui est maintenant en vente pour un prix vraiment bas.

En effet, elle est mise aux enchères sur le site Iconic Motorbike Auctions et, à l'heure actuelle, l'offre la plus élevée est d'environ 1000 dollars, ce qui équivaut à 856 euros. C'est sans aucun doute une occasion unique de mettre la main sur une moto aussi spéciale que celle-ci, à un prix dérisoire.

Galerie: Aprilia RS125 Jorge Lorenzo (2009)

15 Photos

Et la vérité est que nous pensons qu'il s'agit d'une excellente opportunité car, bien qu'il soit mentionné qu'il s'agit d'un modèle de 2009, la moto est toute neuve : elle n'a pas parcouru un seul kilomètre dans sa vie et elle a même encore quelques plastiques de protection.

L'un des détails les plus frappants de cette moto de 125 cm3 est sa décoration, avec l'inscription "Spain's Nº1". Ce terme ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? Eh bien, il s'agissait de la livrée alternative utilisée lorsqu'une marque de tabac ne pouvait pas être affichée en raison des lois anti-tabac.

Par ailleurs, la moto de Lorenzo pendant la saison 2007 est reproduite en détail, avec le numéro 1, en tant que champion en titre de la catégorie, et sa désormais célèbre phrase "Xfuera", ornant le dôme.

En y repensant, l'Aprilia RS125 était propulsée par un moteur Rotax à deux temps de 125 cm3, soutenu par un carburateur Dell'orto de 28 mm, dans un ensemble qui ne pesait que 127 kilos.

Bien sûr, l'annonce de l'arrivée de l'Aprilia RS125 aux Etats-Unis a fait le bonheur des fans de la marque dans le pays, mais la bonne nouvelle a été de courte durée.

En raison de ses émissions, son utilisation était limitée aux circuits de vitesse, même si elle était équipée de tous les éléments pour rouler dans la rue : feux, rétroviseurs, klaxon, porte-plaque d'immatriculation... C'est peut-être pour cette raison que cette unité n'a jamais été conduite sur l'asphalte.

Si vous êtes curieux, la vente aux enchères se termine le 24 août. Bien que le fait qu'elle soit vendue aux Etats-Unis puisse être un problème, puisque, selon la maison d'enchères elle-même, l'expédition de la moto en Europe pourrait s'élever à environ 1 300 euros.