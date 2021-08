La Renault Mégane 4 est commercialisée depuis 2016. Elle a été restylée l'an dernier, et avec l'arrivée de la Renault Mégane E-Tech que le constructeur est sur le point de présenter, il semblerait que les jours de la Mégane 4 soient comptés.

Aux Pays-Bas, Renault ne commercialise plus sa Mégane 4 compacte, cela n'est jamais arrivé depuis la première génération sortie en 1996 ! Sur son site internet, il n'est plus possible de configurer la Mégane 4 compte, seul le break est encore disponible.

Selon nos confrères hollandais d'AutoWeek, si la Mégane 4 compacte disparaît, c'est bien sûr à cause de l'arrivée proche de la Mégane 4 E-Tech qui sera "un acteur majeur du segment C" a déclaré Renault. C'est aussi à cause du faible volume de ventes de la Mégane 4 compacte face à la break, que les professionnels préfèrent pour son coffre.

En France, Renault ne prévoit pas (encore) d'arrêter sa Mégane de quatrième génération. Elle restera sans doute encore quelques années au catalogue, avant de céder définitivement sa place à une nouvelle génération complètement différente. Celle-ci prend la forme d'un crossover et est 100% électrique. Renault a déjà publié les photos du prototype et s'apprête désormais à dévoiler son modèle au public au cours du mois de septembre.

Le constructeur français mise beaucoup sur ce modèle qui ouvrira la voie à d'autres modèles électriques "révolutionnaires", à commencer par la Renault 5 Electric qui a été présentée sous forme de concept et qui arrivera en 2023. Ce modèle doit permettre à Renault de démocratiser la voiture électrique en misant sur un design séduisant et un prix attractif.

Il faut également noter que la Renault Mégane R.S. n'est plus, Renault Sport a été intégré à Alpine qui ne fabriquera plus que des modèles de sport électriques. L'Alpine R5 est dans les cartons, tout comme le crossover coupé.