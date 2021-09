À l'ère des rétrofits, où les voitures qui sortent d'usine avec un moteur thermique subissent une greffe électrique, il y a aussi ceux qui vont à contre-courant et qui prennent une voiture à batterie et l'équipent d'un moteur à essence.

C'est le cas d'Obrist, une entreprise autrichienne qui a créé un kit pour transformer une Tesla Model 3 en voiture hybride. La société avait déjà procédé de la sorte par le passé, notamment avec d'autres voitures électriques, mais elle a maintenant perfectionné sa technologie et commencé à tester son système, baptisé HyperHybrid Mark II. Voyons comment cela fonctionne, car le projet de l'entreprise va clairement au-delà de la conversion elle-même.

La fusion de deux mondes

La Model 3 d'Obrist est équipée d'un groupe motopropulseur hybride, dans lequel le moteur à essence produit de l'énergie pour recharger la batterie, qui alimente ensuite une unité électrique et qui transmet la puissance aux roues. Lors de la conception de ce moteur, Obrist s'est efforcé de le rendre très silencieux et efficace, à tel point que le moteur a été baptisé "Zero Vibration Generator".

Selon l'entreprise, elle offre un certain nombre d'avantages. Concrètement, elle a un prix égal à celui des autres voitures à essence ou diesel, mais le confort d'une voiture à zéro émission en termes de bruit et de vibrations. En outre, il dispose d'un bloc de batteries plus petit, ce qui permet de gagner 250 kg en poids et d'améliorer l'efficacité et la dynamique de conduite.

La technologie HyperHybrid, selon l'entreprise, est conçue pour permettre à quiconque de conduire "électriquement", en réduisant le coût des batteries et les besoins de recharge. Avec la version Mark II, il est possible de parcourir jusqu'à 96 km (WLTP) en mode électrique. Il s'agit d'une valeur qui permettrait d'accéder à des aides pour les voitures électriques dans de nombreux pays.

Consommation d'essence: 2,01 l/100 km

Consommation d'électricité: 7,3 kWh/100 km

Émissions de CO2: 23 g/km

En attendant la Mark III

La Tesla Model 3 HyperHybrid Mark II n'est qu'une étape dans l'évolution de cette technologie. M. Obrist affirme qu'il travaille déjà sur la version suivante, la Mark III, qui adoptera des batteries et des moteurs de ZF et sera encore plus efficace.

L'intention, clairement, est de développer un système de motorisation attrayant qui peut être acheté par un fabricant pour créer de nouveaux modèles à faibles émissions. Il s'agit d'une stratégie similaire à celle que DeepDrive développe avec sa nouvelle plateforme de skateboard à émission zéro.