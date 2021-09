Cette année marque le 50ème anniversaire de l'airbag chez Mercedes-Benz(breveté en 1971 par Mercedes), mais aussi, le 40ème anniversaire de son introduction en série dans la Classe S lancée en 1981. Le constructeur à l'étoile veut fêter ses anniversaires à sa façon. Il s'est associé à Heron Preston pour créer une ligne de vêtements à partir de matériaux recyclés.

La démarche est assez audacieuse, et bien que le designer se soit appliqué pour que ces vêtements aient du style, nous voyons surtout certains mannequins porter des sacs de couchage. Cerise sur le gâteau, ces vêtements se gonflent et se dégonflent, comme un airbag.

"Mercedes-Benz et ma marque partagent une valeur commune de réduction de notre impact sur la planète, et c'était le point de départ de la coopération", déclare Heron Preston. "L'upcycling et la durabilité ont été mes premières approches en matière de conception, depuis le lancement de ma collection, et j'ai adoré célébrer l'anniversaire des airbags de cette manière pour créer une belle collection à partir de matériaux récupérés aux côtés de certains de leur parc de véhicules économes en carburant et les plus avancés. Mercedes-Benz est une marque emblématique qui a une forte emprise sur la culture - et moi étant fasciné par la culture et quelqu'un qui la façonne - le partenariat était à la fois excitant et naturel".