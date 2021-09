La version sportive du VW T-Roc, le T-Roc R, a fait ses débuts il y a plus de deux ans au Salon de l'automobile de Genève. C'était avant la pandémie, mais il semble que Wolfsburg soit pressé de donner un rafraîchissement au crossover.

Nous avons déjà vu les versions restylées des T-Roc standard et T-Roc R-Line pratiquement non dissimulées, maintenant c'est au tour du T-Roc R de se montrer à la caméra pour cette dernière série de clichés. Le plus gros indice ? Le badge R sur le hayon, que VW n'a même pas pris la peine de dissimuler pour les essais routiers.

Selon nos espions, le prototype du T-Roc R facelift a été capturé à la campagne près du siège de VW à Wolfsburg. A l'avant, les modifications sont principalement visibles sur la calandre, avec les lamelles horizontales du modèle sortant remplacées par une seule combinée à une grille restylée. Les phares semblent également plus fins, cochant la case des éléments habituellement modifiés dans un modèle revisité. Cependant, nous devons souligner que le pare-chocs semble être dissimulé, ce qui pourrait nous faire croire que rien n'a changé en dessous.

Aucune modification n'est visible sur le côté, bien que le prototype repéré semble utiliser des jantes à rayons en Y par opposition aux rayons en V du modèle sortant.

À l'arrière, le seul changement que nous pouvons discerner est le graphisme redessiné sur les feux arrière - cela, et l'emblème R repositionné, qui a été redessiné la même année que le T-Roc R a fait ses débuts mondiaux.

Aucun changement mécanique n'est attendu pour le T-Roc R, ainsi que pour le reste de la famille T-Roc. Nous attendons de VW qu'il dévoile la gamme T-Roc rafraîchie l'année prochaine, mais nous nous aussi attendons à ce que le modèle ait droit à une nouvelle génération, tout comme la Golf, le Tiguan et la Passat.