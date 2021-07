Déjà presque quatre ans que le Volkswagen T-Roc a été lancé. Il est donc tout à fait normal que le restylage soit proche. Et justement, nos photographes espions ont récemment surpris le futur modèle en question à proximité du siège de la marque, à Wolfsburg, en Allemagne. Se présentant presque sans aucun camouflage, est-ce un aveux du peu de modifications esthétiques attendues ?

En découvrant les images ci-dessous, on peut voir le T-Roc standard restylé, qui intègrera des optiques très légèrement retouchées à l'avant. La calandre perd également une barre horiontale, passant de deux à une seule, et une baguette chromée qui paraît plus épaisse. Les trous dans le bouclier, juste sous les feux, paraissent également plus hautes que larges, contrairement à avant.

Galerie: VW T-Roc / T-Roc R-Line restylés, photos espion

25 Photos

À l'arrière, le bouclier et les feux ont aussi été légèrement revus et corrigés, modernisant l'ensemble sans vraiment le changer?

La version au look plus affirmé, le T-Roc R-Line, également surpris en plein test et à peine camouflé, reprend les mêmes changements que la version standard, notamment au niveau de la calandre. Le pare-chocs arrière semble avoir été légèrement modifié, et la jupe avant semble plus agressive qu'auparavant, imitant les prises d'air massives que l'on trouve sur le vrai T-Roc R.

Bien que les détails soient maigres pour le moment, il se dit déjà que les T-Roc standard et T-Roc R-Line arriveront chez les concessionnaires au printemps ou à l'été 2022, tandis que le T-Roc R mis à jour arrivera à la fin de l'automne.

Malgré l'annonce de VW d'avoir une gamme entièrement électrique en Europe d'ici 2035, le constructeur allemand a également annoncé en mars que le T-Roc, ainsi que la Golf, le Tiguan et la Passat seront tous renouvelés.

Reste maintenant également à savoir si le T-Roc Cabrio aura suffisamment fonctionné commercialement pour avoir lui aussi droit à un petit rafraîchissement.