Dans les années 90 était commercialisée la BMW Série 7 E38. Il s'agit de la troisième génération de la berline de luxe, qui s'est éteinte en 2001 lors de la naissance de la scandaleuse E65 signée Chris Bangle.

La BMW Série 7 E38 était la chouchoute des mauvais garçons et a fait plusieurs apparitions au cinéma. Dans un nouvel épisode de "Inside BMW Group Classic", le constructeur allemand revient sur trois BMW 750iL peu connues du grand public. Ce sont des versions très spéciales réalisées dans un but précis et qui n'ont donc pas été commercialisées.

La première, sans doute l'une des plus luxueuses, est une sorte de limousine. Elle a été pensée comme voiture de chauffeur avec son empattement rallongé de 14 cm. Elle a été créée en 1998 et avait déjà le volant chauffant et même d'un GPS. Le passager à l'arrière était chouchouté, outre l'espace aux jambes, il pouvait utiliser le Nokia 9000 Communicator, l'ancêtre du smartphone.

La seconde BMW 750iL est encore plus spéciale. Elle a été conçue en collaboration avec Karl Lagerfeld et l'hôtel Four Seasons à Hambourg, en Allemagne. De taille normale, les places arrière bénéficiaient d'un fax, d'un magnétoscope VHS, d'un téléphone et d'un mini-bar.

La troisième et dernière BMW 750iL présentée dans cet épisode est encore plus incroyable. Il s'agit de la James Bond car dans le film "Demain ne meurt jamais" sorti en 1997. Celle-ci bénéficie bien entendu de plusieurs gadgets que Bond utilisait pour semer ses ennemis. L'insigne BMW se levait pour exposer une scie, le bouclier arrière s'ouvrait pour que Bond puisse crever les pneus de ses poursuivants.

L'intérieur de cette BMW a quelque peu été modifié. Le véritable conducteur de la voiture était assis à l'arrière, en lieu et place de la banquette afin que l'on ne puisse pas le voir à la caméra.