Depuis l'arrivée de la nouvelle Série 4, le design BMW fait sa révolution. Cela ne plaît pas à tout le monde, loin de là, on se souvient que la nouvelle calandre visible sur les BMW M3 et M4 n'a pas fait l'unanimité, certains regrettent déjà l'ancien temps.

Le constructeur allemand ne semble pas résigné à faire qu'à sa tête, ainsi, et selon BMW Blog, la nouvelle BMW Série 5 aura un style traditionnel et normal par rapport aux dernières nouveautés de la marque. Cela signifie que la nouvelle génération de l'un des modèles les plus vendus par le fabricant n'aura pas de calandre XXL, mais une calandre plus homogène, dans la même lignée que les précédentes générations.

Galerie: Nouvelle BMW Série 5 photos espion

27 Photos

Le design de la BMW Série 5 ne serait pas non plus torturé comme dans la nouvelle Série 2, vous êtes d'ailleurs nombreux à regretter la précédente génération. Par cette manœuvre, BMW ne veut pas bousculer les clients de la Série 5 qui veulent sans doute rouler au volant d'une voiture "passe-partout", plus élégante, et moins sujette à attirer les regards.

C'est une "voiture de patron" qui selon les mêmes sources, aura un intérieur semblable à la nouvelle BMW Série 7 qui n'a pas encore été montrée. La BMW Série 5 est attendue pour 2022-2023, il se murmure qu'elle sera aussi lancée en version électrique à horizon 2023. La berline à piles bénéficierait de la même batterie que les BMW i4 et iX.

En attendant de la découvrir au grand jour, BMW travaille d'arrache-pied sur un tout nouveau SUV que nos photographes ont aperçu à plusieurs reprises. Dans sa version BMW M, il se dit que ce modèle sera la BMW la plus puissante jamais produite. On parle d'une puissance de sortie de plus de 700 ch, soit bien plus que la BMW M5 CS et ses 635 ch.