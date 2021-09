La décision de Mercedes de supprimer la quasi-totalité de ses modèles V8 aux États-Unis a eu l'effet d'une bombe. Le mois dernier, Mercedes avait pointé du doigt les problèmes d'approvisionnement, ce qui semblait plausible. Cependant, de nouvelles déclarations de Philipp Schiemer à Road and Track viennent brouiller les pistes. En effet, le patron d'AMG a déclaré que l'arrêt de ces moteurs était en fait lié à un "problème de qualité" !

Schiemer n'a pas voulu s'étendre sur les détails, mais il a déclaré que Mercedes n'était pas satisfait de la qualité de ces moteurs et qu'elle souhaiterait effectuer de nouveaux tests. Cela dit, ce prétendu problème de qualité n'affecte pas tous les modèles sur tous les marchés, ce qui complique encore plus la compréhension de la véritable raison qui pousse l'entreprise à retirer ces motorisations V8 aux USA. Veuillez noter que toutes les Mercedes équipées d'un V8 ne disparaîtront pas des États-Unis l'an prochain. La Mercedes S580 sera en vente.

Galerie: Mercedes-AMG G 63 (2021)

32 Photos

À noter également qu'Aston Martin utilise les moteurs V8 produits par Mercedes. Le constructeur britannique a déclaré que la décision de Mercedes ne l'affectera pas, et qu'il sera toujours en mesure de proposer des modèles à moteur V8 (d'origine Mercedes).

Pour toutes ces raisons, nous pensons que Road and Track a raison de dire que l'explication la plus probable de l'arrêt des ventes est en réalité un problème de conformité. Mercedes expliquait précédemment qu'elle s'efforçait de se conformer à "diverses exigences mondiales, externes et internes". Cela expliquerait pourquoi la marque est en train de refaire des tests, bien que nous ne sachions pas ce que cela implique vraiment.

C'est une situation assez étrange et Mercedes n'est pas transparente à ce sujet. Espérons que l'entreprise résoudra le problème afin que nous puissions obtenir une explication limpide sur ce qui est en train de se passer. Mercedes qui tue presque tous ses moteurs V8 si soudainement et sans avertir a de quoi surprendre et intriguer plus d'une personne.