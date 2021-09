Dans l'univers des petits utilitaires, vous aurez sûrement remarqué qu'il y a de nombreuses synergies entre plusieurs constructeurs. C'est le cas, par exemple, entre Renault et Mercedes, où le Kangoo de la firme au Losange est techniquement similaire au nouveau Mercedes Citan. Et dans la valse des fourgons reposant sur les mêmes bases techniques, un nouveau vient rejoindre la danse : le Nissan Townstar.

Ce modèle vient remplacer dans la gamme les vieillissants Nissan e-NV200 et NV250. Comme le Mercedes Citan donc, le Townstar est un clone technique de la troisième génération de Renault Kangoo. Il sera donc fabriqué du côté de l'usine de Maubeuge, dans le nord de la France, sur les mêmes lignes d'assemblage que les deux autres modèles pré-cités.

Tout comme le Renault Kangoo, le Nissan Townstar sera décliné en deux versions : utilitaire tôlé pour les professionnels, avec jusqu’à 3,9 m3 de volume de chargement, et ludospace vitré pour les familles, avec un coffre pouvant aller jusqu’à 775 litres en configuration cinq places. Comme vous pouvez le constater sur les photos, la ressemblance avec le Kangoo n'est pas frappante, Nissan a tenu à apporter quelques éléments affirmant son identité, avec des optiques et une calandre spécifique.

À l'intérieur, Nissan a fait un peu moins d'efforts pour différencier son Townstar du Kangoo, avec une planche de bord quasi-identique. C'est plutôt une bonne chose pour l'utilitaire japonais, le Kangoo ayant bien progressé dans ce domaine. Nous retrouvons une planche de bord épurée avec un écran tactile de 8 pouces en son centre. Les versions 100 % électriques ont le droit à un système d'instrumentation numérique. Nissan a aussi intégré son système ProPilot avec la conduite semi-automatisée, une technologie que nous retrouvons notamment sur le Nissan Qashqai.

Le Nissan Townstar sera disponible avec des motorisations essence et électriques. Contrairement aux Renault Kangoo et Mercedes Citan, le diesel n'est pas présent dans la gamme. Sous son capot, nous retrouvons donc un bloc 1,3 litre essence de 130 chevaux et 240 Nm de couple, ainsi qu’une motorisation 100 % électrique de 122 chevaux et 245 Nm de couple, qui promet jusqu’à 285 kilomètres d’autonomie grâce à sa batterie de 44 kWh.

Le Nissan Townstar sera commercialisé à partir du début de l’année 2022. Ses tarifs pour le marché français ne sont pas encore connus, mais ils devraient être similaires à ceux du Renault Kangoo.