Si Skoda fonctionne très bien chez nos voisins allemands ou suisses, en France la marque peine à gagner une image en rapport avec ses réelles prestations. Et c'est bien dommage car ce cousin légèrement moins cher que Volkswagen prospère depuis des années et offre des véhicules aussi bien finis qu'équipés.

Ce succès, la marque tchèque le doit au Karoq, un crossover compact considéré comme le remplaçant indirect de l'excentrique Yeti. Pour preuve, il a été le deuxième modèle le plus vendu de Skoda sur l'année 2020, ainsi qu'au premier semestre de cette année, juste derrière l'Octavia.

En amont du 30 novembre, date à laquelle le crossover du segment C recevra son restylage de milieu de vie, la marque de Mladá Boleslav a publié quelques images teaser. Malgré l'absence du badge sur l'aile avant et à en juger par le design des jantes en alliage bicolores, nous pourrions être en présence d'un niveau de finition Sportline, si l'on en croit les faux embouts d'échappement chromés. Cela dit, commençons par la face avant où se concentre plusieurs nouveautés !

2022 Skoda Karoq teaser 2018 Skoda Karoq Sportline

On remarque en effet que les phares ont été redessinés, avec une section inférieure du phare légèrement plus mince à l'approche de la calandre elle légèrement mise à jour., à la façon du dernier Enyaq électrique.

Les feux inférieurs sont désormais orientés vers le côté de la voiture et non plus vers la calandre comme c'est le cas sur l'actuel Karoq. On notera aussi que les pare-chocs offrent de larges prises d'air probablement réservée au modèle Sportline et flanqué d'une nouvelle garniture finie en chrome foncé pour s'adapter au contour de la calandre.

2022 Skoda Karoq teaser 2018 Skoda Karoq Sportline

Skoda a également modifié les feux arrière, qui s'étendent plus loin sur le hayon et présentent une forme sensiblement différente sur le côté gauche pour refléter le design des phares avec une section inférieure plus étroite. Le grand lettrage "SKODA" sur le hayon où il remplace le logo de l'entreprise n'est pas nouveau puisqu'il a été initialement introduit sur les modèles 2020.

On n'en sait pas plus sur les spécifications techniques de ce Karoq restylé, mais il ne devrait pas y avoir de changements significatifs. Le Karoq 2022 n'aura pas de version hybride rechargeable puisque le patron de la société a précédemment déclaré que seules l'Octavia et la Superb proposeront une option PHEV. Attendez-vous aux derniers groupes motopropulseurs essence et diesel du groupe VW, mais ne comptez pas sur cette vieille rumeur de Karoq RS pour se matérialiser.

Après son lancement officiel à la fin du mois, les ventes en Europe pourraient débuter au premier trimestre 2022, à condition que Skoda ait suffisamment de puces électroniques, compte tenu de la crise des semi-conducteurs qui fait des ravages dans l'industrie automobile.