Depuis quelques années, Peugeot est sans doute la plus active des marques ex-PSA, avec au moins deux lancements majeurs par an. Et 2022 ne dérogera pas à la règle. La gamme du Lion va s'étendre à nouveau après la rationalisation de ces dernières années, qui a éliminé de nombreux modèles de niche (du coupé-cabriolet au RCZ) pour concentrer les ressources sur les modèles à plus fort volume.

En 2022, donc, le Lion élargira à nouveau ses horizons, en commençant par le cœur même de la liste, les modèles compacts : en plus de la variante break de la 308, il pourrait aussi y avoir l'avant-première de la voiture électrique (qui arrivera toutefois en 2023) et un modèle sportif signé PSE et mû par un groupe motopropulseur hybride rechargeable basé sur la 508.

En parlant de la 508, c'est l'heure du restylage de mi-carrière de la berline, qui partagera la scène avec l'autre grande nouveauté, le crossover sportif inédit, désormais appelé 3008 Cross. Voici donc ce que Peugeot nous réserve pour 2022 :

Peugeot 308 SW

Les préventes de la Peugeot 308 break ont commencé l'été dernier, peu après celles de la berline. Mais les deux modèles n'ont pas encore débarqué dans les rues. 2022 chez Peugeot s'ouvrira donc avec le lancement de ce qui a été le modèle clé de la relance stylistique et technique de ces dernières années.

La Peugeot 308 SW, en particulier, a des formes plus massives, notamment à l'arrière, encore plus d'espace avec un coffre de 608 litres pour maintenir le record de capacité établi par la série précédente et une gamme qui suit celle de la berline, avec des moteurs essence PureTech de 110 et 130 ch, un diesel Blue HDi de 130 ch et deux hybrides, l'un de 225 ch et le nouveau de 180 ch.

Nom Peugeot 308 SW Carrosserie Break Moteurs Essence, diesel et hybride rechargeable essence Arrivée prévue Janvier 2022 Prix À partir de 25 800 €

Peugeot e-308

La Peugeot 308 électrique sera une autre nouveauté importante : à l'exception de la Citroën e-C4, qui est toutefois construite sur la plateforme CMP, celle utilisée pour les petites voitures, et des Berlingo et Rifter, l'ex-PSA n'a toujours pas de modèles électriques dans le segment C.

L'e-308 comblera ce vide avec sa cousine Opel Astra en 2023 et la DS 4 l'année suivante, mais Stellantis pourrait d'abord en révéler davantage sur le groupe motopropulseur électrique, qui sera probablement plus puissant que celui des "petites" voitures.

Nom Peugeot e-308 Carrosserie Berline 5 portes et SW Moteurs Électrique Arrivée prévue 2023 (présentation possible fin 2022) Prix -

Peugeot 308 PSE

Terminés les modèles GTi, mais Peugeot a apparemment l'intention de proposer des versions performantes de toutes ses nouvelles voitures, en travaillant sur des groupes motopropulseurs électrifiés (et à l'avenir électriques) comme il l'a fait avec la 508 PSE. En toute logique, la prochaine pourrait donc être la nouvelle 308, qui partage la même base que le vaisseau amiral.

Nom Peugeot 308 par PSE Carrosserie Berline 5 portes et SW Moteurs Hhybride rechargeable à essence Arrivée prévue Deuxième semestre 2022 (non confirmé) Prix -

Peugeot 3008 Cross / 3008 Coupé

Depuis que les premières photos espion de la nouvelle 3008 sont apparues, des rumeurs ont circulé sur un éventuel troisième modèle de la famille, un crossover aux lignes athlétiques, à mi-chemin entre une berline et un SUV. Les infos les plus récentes, cependant, placent le modèle dans la famille 3008, comme une possible variante de coupé. Les deux hypothèses sont séduisantes.

Peugeot 3008 Cross

Nom Peugeot 3008 Cross (non confirmé) Carrosserie Crossover coupé Moteurs Essence, diesel, essence hybride rechargeable Arrivée prévue Juillet 2022 Prix -

Peugeot 508 restylée

Lancée en 2018, la Peugeot 508 est mûre pour une mise à jour de mi-carrière, avec des changements de fond tout en laissant le style presque intact. Esthétiquement, on pourrait donc voir une nouvelle calandre comme sur les 3008 et 5008, peut-être accompagnée de l'introduction de la deuxième version hybride, 180 ch, celle de la 308, et de quelques nouveautés en termes d'ADAS et d'infotainment.