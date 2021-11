En hiver, dégivrer son pare-brise avant de prendre la route est important, même si cela vous coûte quelques minutes de votre temps le matin. Un pare-brise pas ou mal dégivré peut causer quelques soucis puisque cela réduit la visibilité du conducteur. Mais cela peut aussi vous attirer d'autres problèmes qu'on ne soupçonnait pas encore.

En 2019, en Suisse, la police a arrêté un conducteur parce que son pare-brise et sa vitre latérale étaient partiellement dégivrés. La police suisse ne rigole pas avec ça et prend le sujet très au sérieux. Pour que cela lui serve de leçon, il a écopé d'une amende de 300 francs suisses et à un délai d’épreuve (sursis) de 2 ans.

L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais il s'avère que ce malheureux conducteur est d'origine Cap Verdienne et qu'il vit en Suisse depuis plus de 10 ans. Un an auparavant, il avait entrepris des démarches pour procéder à une demande de naturalisation et obtenir le passeport suisse.

Jamais il n'aurait pensé que son pare-brise "partiellement dégivré" pouvait tout gâcher. Le Secrétariat d'Etat aux migrations voit son comportement du mauvais œil et n'a donc pas donné suite à sa demande de naturalisation. Cette autorité fédérale suisse précise que pour devenir citoyen suisse, "il faut jouir d'une réputation pénale irréprochable".

Pour son avocat, ce motif ne tient pas la route. Un pare-brise mal dégivré n'a aucun rapport avec "une intégration insuffisante de sa part faisant obstacle à la naturalisation". Mais les autorités ne veulent rien entendre, cet homme devra faire une nouvelle demande de naturalisation à l'issue de sa période de sursis en février prochain.

Comme quoi, un pare-brise mal dégivré peut vous créer de gros problèmes. La prochaine fois que vous prendrez le volant de votre voiture sans prendre le soin de gratter votre pare-brise, vous y réfléchirez à deux fois. Il ne faut jamais sous-estimer le mauvais sort qu'attire un pare-brise couvert de givre !