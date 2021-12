Il y a environ un mois, Volkswagen nous a donné un aperçu très détaillé de la version finale de production de l'ID. Buzz. Lors du lancement de l'ID.5, le constructeur de Wolfsburg a créé la surprise en présentant un microbus électrique masqué qui dévoilait son design. Et voici que désormais, nous sommes heureux de partager un lot de photos espion qui viennent s'ajouter à ce teaser.

Ce que vous voyez dans la galerie ci-dessous est un prototype de l'ID. Buzz qui effectue des tests dans des conditions hivernales froides, sans camouflage ou presque. Un ruban adhésif recouvre les phares et tente de nous tromper sur la forme réelle des phares, et le logo de VW est également caché. Le logo de VW est également caché. Le pare-chocs avant n'est pratiquement pas camouflé et l'on a déjà un bon aperçu de la calandre. Des éléments qui diffèrent d'ailleurs légèrement par rapport au prototype présenté le mois dernier.

Galerie: VW ID. Buzz photos espions

34 Photos

Sur le côté, le revêtement noir sert probablement d'équipement de protection pour la carrosserie, mais ce ne sera sans doute pas sur le modèle de production. À l'arrière, les feux sont camouflés et ne donnent sans doute pas à voir leur forme définitive. Le hayon arrière semble un peu trop simpliste sur ce prototype et, encore une fois, l'emblème VW est caché sous un adhésif blanc.

L'ID. Buzz reposera sur la plateforme MEB de Volkswagen et partagera un grand nombre de ses composants avec l'ID.4 et l'ID.3. On devrait avoir droit à des versions à un ou deux moteurs avec une puissance allant jusqu'à 200 chevaux (149 kilowatts). Des rumeurs font état d'une variante encore plus puissante de 300 chevaux (224 kW), mais cela n'a pas encore été confirmé. En ce qui concerne les batteries, il devrait y avoir différentes options avec une capacité variant de 48 kWh à environ 100 kWh, cette dernière offrant une autonomie allant jusqu'à 550 kilomètres sur une charge.