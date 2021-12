La dernière course de CarWow compare l'Alpine A110 S à la Porsche 718 Cayman GTS et à la Toyota GR Supra. L'Alpine A110 S développe 300 ch et 320 Nm de couple. La puissance est transmise aux roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports.

La Porsche 718 Cayman GTS est équipée d'un moteur atmosphérique à plat de 4,0 litres. La vidéo cite une puissance de 400 ch et un couple de 420 Nm. Elle est équipée d'une boîte manuelle à six vitesses transmettant la puissance aux roues arrière.

Galerie: Alpine A110S restylée (2022)

18 Photos

Enfin, la Toyota GR Supra utilise un six cylindres en ligne turbo de 3,0 litres développant 340 ch et 500 Nm de couple. Là encore, la puissance est transmise aux roues arrière via une boîte automatique à sept rapports.

L'Alpine réalise un bon départ, mais la Porsche prend ensuite la tête du peloton. Lorsqu'elles franchissent la ligne d'arrivée 400 m plus loin, la 718 Cayman GTS 4.0 gagne avec un chrono de 12,3 secondes. L'A110 S termine deuxième en 12,6 secondes et la Supra ferme la marche en 12,7 secondes.

La course suivante se fait avec un départ à 30 mph, soit environ 48 km/h. L'arrivée est très serrée, mais la Supra arrive en tête de justesse. Le Cayman est juste derrière en deuxième place, et l'A110 S est dernière.

Lors d'un départ à partir de 80 km/h, les résultats sont les mêmes, mais l'écart entre les voitures à l'arrivée est plus important que précédemment. L'avantage du couple de la Supra lui garantit la victoire. La dernière épreuve concerne le freinage, et c'est la Porsche qui la remporte. La Toyota et l'Alpine terminent respectivement deuxième et troisième.