Si vous êtes millionnaire et que vous avez craqué devant la Gordon Murray T.33, nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La supercar affichée à plus d'1,6 million d'euros n'est malheureusement plus à vendre, car les 100 unités prévues par la marque ont trouvé preneur.

Si vous tenez fermement à vous procurer l'un de ces modèles, il ne vous reste plus qu'à patienter jusqu'à ce qu'un client mette en vente sa voiture aux enchères. Vous devriez sans doute dépenser un peu plus d'argent pour vous l'approprier. De plus, cela ne se fera pas avant quelques années, car les livraisons de la Gordon Murray T.33 ne débuteront qu'en 2024.

Galerie: Gordon Murray T.33

33 Photos

Cette voiture est exceptionnelle. Elle embarque un V12 de 3,9 litres atmosphérique de 615 ch pour 451 Nm de couple, mais elle ne pèse surtout que 1090 kg ! Le constructeur affirme que 75 % de la puissance de la voiture est disponible dès 2500 tr/min, et que la zone rouge se situe à plus de 10 000 tr/min.

La puissance du moteur développé en collaboration avec Cosworth est envoyée sur les roues arrière via une boîte de vitesses manuelle à six rapports. En option, il est possible de disposer d'une boîte automatique à six rapports avec des palettes au volant.

Comme vous l'aurez sans doute remarqué, la Gordon Murray T.33 ne dispose pas de la turbine de sa grande sœur, la T.50, mais Gordon Murray affirme que l'aérodynamique a été particulièrement soignée pour une adhérence maximale avec le bitume.

Pour comparaison, la Gordon Murray T.50 est aussi produite en série limitée. Malgré un prix stratosphérique de 2,6 millions d'euros HT, tous les exemplaires ont été vendus ! Eh oui, le monde des super-sportives est à part, et où les riches clients ne se soucient que très peu du prix.