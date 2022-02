Miami, le 7 février 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), développeur et éditeur de jeux de course et fournisseur d'écosystèmes eSports de premier plan pour les championnats officiels de sport automobile du monde entier, annonce aujourd'hui la sortie de la première mise à jour de contenu et de la première actualisation de l'interface utilisateur de rFactor 2 en 2022. Cette mise à disposition de contenu, qui se poursuivra chaque trimestre, comprend l'ajout de tout nouveaux circuits et châssis de voitures issus du monde du sport automobile. L'interface utilisateur révisée offre aux joueurs une interface facile à explorer qui contient toutes les options nécessaires pour créer l'expérience de pilotage la plus authentique. Pour voir la bande-annonce, veuillez cliquer sur le lien ici.

Les mises à jour trimestrielles du contenu et de l'interface utilisateur de rFactor 2 donneront régulièrement un nouveau souffle à la plateforme de simulation, offrant ainsi aux joueurs l'offre la plus solide pour leurs besoins en matière de course virtuelle. Motorsport Games s'attend à ce que les mises à jour réorganisent et améliorent à la fois la plateforme rFactor 2 et l'expérience utilisateur. L'équipe a déjà intégré rFactor 2 à son portefeuille d'événements eSports en direct, tels que les 24 Heures du Mans Virtuelles Series et le tout nouveau IndyCar-Motorsport Games Pro Challenge (qui débutera le 9 février 2022). L'engagement de Motorsport Games à mettre à jour et à améliorer continuellement l'expérience globale de rFactor 2 permettra à la simulation de rester la meilleure offre disponible pour les simracers du monde entier.

"L'acquisition de rFactor 2 a représenté une amélioration considérable de notre offre de produits, car nous pensons qu'il s'agit véritablement de la meilleure plateforme de simulation sur le marché actuel", a déclaré Zach Griffin, directeur de la technologie chez Motorsport Games. "Au cours de l'année écoulée, nous avons non seulement cherché à maintenir le niveau d'excellence habituel de rFactor 2, mais aussi à le faire évoluer et à le pousser encore plus loin dans son contenu, son interface utilisateur et ses capacités générales. Nous remercions l'équipe de Studio397 pour avoir développé un produit aussi robuste et nous avons hâte de publier les futures mises à jour trimestrielles de contenu et d'interface utilisateur très demandées par nos pilotes."

"J'ai énormément utilisé rFactor 2 pour me préparer correctement à mes courses réelles, car aucune autre simulation n'offre le même niveau d'authenticité et de sensations", a déclaré Fernando Alonso, actuel pilote de Formule 1 pour Alpine, double Champion du monde des pilotes de F1, double vainqueur des 24 Heures du Mans et Champion du monde de karting. "Il est de la plus haute importance que les pilotes se sentent prêts à affronter des circuits difficiles et les exigences de voitures spécifiques et rFactor 2 me donne les outils pour être totalement à l'aise derrière le volant sur n'importe quel circuit. Il a été et continuera d'être une ressource inestimable au cours de ma carrière."

Les ajouts de contenu comprennent l'IndyCar IR-18, la BMW M4 de GT3, la Ligier JS P320 de LMP3, et l'emblématique Daytona International Speedway, à la fois le circuit ovale et le circuit routier. L'ajout de l'IR-18 d'IndyCar à rFactor 2 est le dernier d'une série de nouveautés visant à reproduire autant de formes de sport automobile que possible sur la plateforme, avec l'IndyCar-Motorsport Games Pro Challenge comme événement phare. Ces voitures offriront aux utilisateurs trois options de course très demandées et immensément populaires. Enfin, l'implémentation du Daytona International Speedway donne vie au meilleur circuit de course d'Endurance des États-Unis dans rFactor 2, permettant aux pilotes d'atteindre la gloire sur l'un des sites les plus historiques du monde du sport automobile. Le circuit a été entièrement scanné au laser pour inclure le plus de détails possible et l'IR-18 propose les fonctions Push to Pass et Weight Jacker.

"Lors de ma première année de compétition en IndyCar, j'ai appris assez rapidement à quel point les voitures, la compétition et les circuits sont exigeants et difficiles", a déclaré Romain Grosjean, actuel pilote d'Andretti Autosport en NTT IndyCar Series et ancien pilote de Formule 1 chez Haas et Lotus. "Venant directement de la Formule 1, où il n'y a pas de circuits ovales et où les voitures sont très différentes, sans le temps que j'ai passé à m'entraîner avec rFactor 2, je n'aurais pas été en mesure d'atteindre le niveau de succès ou de familiarité que j'ai eu la saison dernière. Avec une autre année complète de course à venir et de nouveaux objectifs en vue, je suis impatient de me tester sur rFactor 2 et d'être en avance sur la concurrence grâce à ses nombreuses fonctionnalités applicables à nos expériences de course dans le monde réel."

"J'ai toujours été un grand fan de rFactor 2 et je suis ravi des ajouts que l'équipe continue de faire pour s'assurer qu'il reste le summum des simulations de course", a déclaré Juan Pablo Montoya, actuel pilote de DragonSpeed dans le championnat IMSA WeatherTech SportsCar et ancien vainqueur de courses prestigieuses telles que le Grand Prix de Monaco, l'Indianapolis 500 et les 24 Heures de Daytona. "Pour quelqu'un qui a participé à tant de compétitions différentes de sport automobile tout au long de ma carrière, il est incroyable de voir chaque forme authentiquement reproduite dans le monde virtuel. rFactor 2 et son équipe de développeurs continuent de se surpasser."

Tous les ajouts de contenu et les mises à jour de l'interface utilisateur sont en ligne depuis aujourd'hui dans rFactor 2. Les joueurs peuvent trouver une liste complète des nouveautés ici. Le cycle de sortie trimestriel se poursuivra avec des mises à jour de contenu et de développement tout au long de 2022, avec des dates de sortie provisoires fixées à mai, août et novembre 2022.

Pour suivre l'actualité de Motorsport Games, rendez-vous sur www.motorsportgames.com