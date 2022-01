Miami, le 17 janvier 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), développeur et éditeur de jeux de course et fournisseur d'écosystèmes eSports de premier plan pour les compétitions officielles de sport automobile dans le monde entier, annonce aujourd'hui le renforcement de son partenariat technique avec Live Fast Motorsports, l'équipe de Ford Mustang à une seule voiture qui participe à plein temps à la NASCAR Cup Series avec la #78. Cet accord fera progresser le partenariat entre Motorsport Games et Live Fast Motorsports, copropriété des pilotes BJ McLeod et Matt Tifft, qui a débuté l'année dernière.

Le partenariat technique élargira l'accès de Motorsport Games à la grille NASCAR réelle tout au long de la saison 2022, y compris les pistes, les nuances et les retours d'expérience du pilotage professionnel en stock-car et les données clés dont dispose l'équipe. Motorsport Games a déjà un accès solide à la NASCAR grâce à son travail avec le championnat, mais ce partenariat servira à accroître sa capacité à communiquer avec une équipe à un niveau plus intime. Pendant toute la durée de l'accord, Motorsport Games sera présent dans le garage de Live Fast Motorsports, ce qui ouvrira des lignes de communication qui n'existaient pas auparavant entre le personnel de l'équipe de course et Motorsport Games. Motorsport Games bénéficiera en outre d'une expérience et d'un retour d'informations en temps réel qu'elle prévoit de transposer directement dans sa franchise de jeux vidéo NASCAR, y compris la possibilité d'effectuer des mises à jour en temps réel dans son jeu NASCAR 21 : Ignition et ses futurs titres, et qui, dans l'ensemble, sont conçus pour offrir aux amateurs de course automobile l'expérience de pilotage la plus réaliste et la plus authentique sur le marché.

"Motorsport Games n'aurait pas pu demander un meilleur partenaire stratégique que Live Fast Motorsports et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration lors de la saison de NASCAR à venir", a déclaré George Holmquist, vice-président de l'édition et du marketing de Motorsport Games. "BJ, Matt et toute l'équipe de Live Fast Motorsports ont été des partenaires fantastiques et nous ne les remercierons jamais assez pour le niveau d'accès inégalé qu'ils offrent à notre société. Nous allons intégrer dans la conception de nos jeux les résultats obtenus en temps réel sur la piste, directement auprès de l'équipe sur la grille NASCAR, ce qui illustre encore mieux notre engagement à offrir à nos joueurs l'expérience de jeu la plus dynamique et la plus réaliste qui soit."

"Tout au long de l'année dernière, Motorsport Games a été un partenaire formidable pour la voiture #78 et nous sommes ravis de poursuivre sur cette lancée en représentant la société lors de sept des plus grandes courses de la saison à venir", a déclaré BJ McLeod, pilote et copropriétaire de Live Fast Motorsports. "J'ai toujours été un fan des jeux vidéo, en particulier ceux qui impliquent mon sport préféré. C'est passionnant d'avoir l'opportunité de faire part de mes commentaires tout au long de la saison pour aider à créer le meilleur jeu NASCAR possible. J'ai hâte de commencer cette saison avec Motorsport Games à Daytona et jusqu'à Martinsville."

"Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Motorsport Games comme partenaire pour la deuxième année. L'année dernière, ils sont devenus notre partenaire fondateur et nous avons eu une saison formidable ensemble", a ajouté Matt Tifft, copropriétaire de Live Fast Motorsports. "Motorsport Games nous a donné la possibilité de mieux communiquer avec nos jeunes fans à un niveau plus intime grâce à ses jeux vidéo. Cette année, nous sommes impatients de maintenir l'engagement grâce à notre partenariat élargi. Toute la famille Live Fast Motorsports souhaite à nouveau la bienvenue à Motorsport Games, qui est vraiment l'un des nôtres."

NASCAR 21 : Ignition, l'itération actuelle de la franchise NASCAR de Motorsport Games pour la NASCAR Cup Series 2021, est disponible dès maintenant sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam. NASCAR 21 : Ignition est développé et édité par Motorsport Games et utilise Unreal Engine et le moteur physique rFactor de Studio 397. L'utilisation de l'Unreal Engine et du moteur physique rFactor offre aux utilisateurs une expérience de pilotage plus authentique, un gameplay immersif, une IA dynamique et des visuels époustouflants.

Pour suivre l'actualité de Motorsport Games, rendez-vous sur www.motorsportgames.com et suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook, et LinkedIn.