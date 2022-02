La Bugatti Centodieci a été présentée en août 2019. Pour le moment, aucun exemplaire n'a été produit par la marque, pourtant, un exemplaire est déjà en vente sur internet du côté de Tokyo (Japon) pour un prix exorbitant.

Limitée à seulement 10 exemplaires, la Bugatti Centodieci est l'énième version basée sur la Chiron. Celle-ci rend hommage à la Bugatti EB110, d'où son nom, Centodieci, cent dix en italien.

"Avec la Centodieci, nous rendons hommage à l’EB110, laquelle a été créée dans les années 1990 et fait partie intégrante de notre histoire riche en traditions", déclarait Stephan Winkelmann au moment de sa présentation.

Inutile de préciser que tous les exemplaires de la Bugatti Centodieci ont trouvé preneur. L'un des heureux (et riches) propriétaires est Cristiano Ronaldo, le célèbre joueur de foot qui évolue actuellement à Manchester United. Si vous souhaitez faire partie de ce club très fermé, c'est votre jour de chance (ou pas), car l'une des dix unités est désormais en vente.

Petit hic, la voiture est vendue bien plus chère que son prix d'origine. En effet, le concessionnaire japonais TPE spécialisé dans la vente de voitures de luxe et de sport ne réclame pas moins de 12,5 millions d'euros, c'est 4,5 millions d'euros de plus que le prix de vente de 8 millions fixé par le constructeur alsacien. Si cette unité convainc un client au prix affiché, la concession aura sans doute réalisé l'une une belle plus-value avec 1,5 million d'euros par an !

Le futur propriétaire doit aussi savoir que sa Centodieci n'existe pas encore, elle n'a même pas encore été produite ! En effet, l'annonce indique que la livraison de cet exemplaire devrait avoir lieu en Italie en janvier 2023.

Pour rappel, la Bugatti Centodieci est motorisée par le W16 de 8 litres. Il développe 1600 ch et peut propulser la voiture de 0 à 100 km/h en 2,4 secondes, de 0 à 200 km/h en 6,1 secondes et de 0 à 300 km/h en 13,1 secondes. la Centodieci est aussi 20 kg plus légère que la Chiron, mais sa vitesse est limitée à 380 km/h.