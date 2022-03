Miami, Floride - 23 février 2022 : DuPont Publishing Inc, une entreprise Motorsport Network, a annoncé aujourd’hui la fin d'une levée de fonds de série A, menée par l'investisseur Victor M. Gómez, III. M. Gómez est le fondateur de Gómez Hermanos Kennedy LLC, l'un des plus grands réseaux de concessionnaires de voitures de luxe des Amériques. Il a géré des concessions pour des marques telles que Ferrari, Lamborghini, Bentley, Porsche, Audi, Maserati, Land Rover et Jaguar.

Victor M. Gómez III a déclaré : "Je suis l’actualité de DuPont Publishing depuis des décennies et il n'y a pas de meilleur ou de plus grand nom sur le marché des voitures de luxe. En association avec Motorsport Network et ses capacités techniques, sa présence mondiale, et environ 62 millions d'utilisateurs mensuels actifs, je suis sûr que nous allons faire passer cette entreprise au niveau supérieur."

Depuis plus de 36 ans, DuPont Registry est le leader du marché de l'automobile de luxe, qui se consacre à la mise en relation d'acheteurs fortunés avec des voitures exotiques haut de gamme et des marques de luxe. Grâce à cette première levée de fonds, Motorsport Network va étendre et développer la position de DuPont Registry en tant que leader de l'automobile de luxe le plus influent, le plus innovant et le plus sophistiqué, offrant une expérience exceptionnelle aux consommateurs fortunés. Avec la croissance rapide des marchés mondiaux des voitures classiques, de luxe et exotiques, et l'accélération de la vente au détail numérique de l'automobile, DuPont Registry est prêt à mener la transformation numérique de l'industrie.

DuPont Registry est au cœur de la division Driven Lifestyle de Motorsport Network, exploitant la culture, la communauté et le marché du lifestyle adapté aux automobiles classiques et de luxe dans un seul écosystème.

Le portefeuille Driven Lifestyle comprend Canossa Events, synonyme d'excellence en matière de tourisme routier, et organisateur de plus de 250 expériences de marque par an pour les passionnés de conduite. Cavallino, qui fait partie de Canossa Events, est l'une des entreprises les plus importantes au monde dans le domaine des médias et des concours automobiles. Elle organise des événements marquants pour les collectionneurs et les admirateurs d’automobiles haut de gamme, tels que le Palm Beach Cavallino Classic. Le portefeuille Driven Lifestyle comprend également FerrariChat, une plateforme sociale mondiale de premier plan, et également la voix principale pour les propriétaires et passionnés de Ferrari, avec plus de 20 ans d'expérience et environ 200 000 membres inscrits.

Will Chapman, PDG de duPont Registry, a déclaré : "L'arrivée de la famille Gómez en tant que partenaire témoigne du potentiel de croissance de cette industrie. Leur parfaite connaissance et leur réputation inégalée dans le domaine de l'ultra-luxe et des voitures exotiques, ainsi que leur profonde compréhension du consommateur automobile fortuné, apporteront une valeur considérable à notre développement de nouveaux produits, services et expériences."

Oliver Ciesla, PDG de Motorsport Network, a assuré : "Nous voyons un énorme potentiel pour développer rapidement notre division Driven Lifestyle en intégrant ses activités dans la plateforme numérique de Motorsport Network et en nous développant à l'international. L'expérience et le soutien de Victor vont accélérer nos plans visant à construire la principale place de marché en ligne pour la vente et l'achat de supercars. J'attends avec impatience notre coopération. Je vous souhaite la bienvenue chez Motorsport Network."