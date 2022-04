Comme tout bon constructeur, Aston Martin a un nouveau plan pour devenir neutre en carbone. Baptisé Aston Martin Racing Green, l'objectif zéro carbone de sa chaîne d'approvisionnement ne sera pas atteint avant 2039. Le fabricant espère aussi réduire de 30 % les émissions de la chaîne d'approvisionnement en 2030 par rapport à 2020.

Aston Martin installera également plus de 14 000 panneaux solaires sur son site de St Athan au Pays de Galles. D'après le fabricant, ces panneaux sont capables de fournir 20 % de la demande énergétique annuelle de l'usine

Tobias Moers, directeur général d'Aston Martin Lagonda, a déclaré : "Aston Martin accélère. Nous sommes en train de transformer notre entreprise et nous pensons que le moment est venu de nous mettre au défi de faire une plus grande différence, pour devenir une entreprise d'ultra-luxe durable et leader mondial".