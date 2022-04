Lotus et Smart sont les deux dernières marques automobiles en date à rejoindre le segment des SUV. Le mois dernier, la marque britannique a présenté l'Eletre (prononcez "élétré"), son premier SUV et l'un des nombreux qui arriveront au cours des prochaines années.

La semaine dernière, Smart a révélé la #1, un SUV de segment B qui devrait rivaliser avec la Mini Countryman. Ces produits sont une réponse au boom des ventes qui a stimulé la croissance depuis les années 2000.

Comme ces véhicules sont généralement plus chers et basés sur des plates-formes de voitures ordinaires, ils permettent aux constructeurs automobiles de gagner plus d'argent sur chaque vente. La formule est assez simple : ils développent une seule plateforme et proposent plusieurs modèles et types de carrosserie, le SUV étant le plus élevé dans la structure des prix. L'écart de prix est assez important, selon les données de JATO Dynamics.

En Italie, par exemple, un B-SUV est 35% plus cher qu'une voiture de segment B. Cet écart tombe à 11 % dans le segment F (le segment de luxe). En moyenne, un SUV (tous les sous-segments) est 33% plus cher qu'une voiture (des segments B à F). Sur cette base, il est assez facile de comprendre pourquoi presque toutes les marques automobiles du monde ont au moins un SUV dans leur gamme.

Cependant, il reste quelques marques d'irréductibles qui n'ont pas encore été tentées par ce boom. Certaines d'entre elles ne sont pas intéressées parce que cela ne fait pas partie de l'ADN de leur marque. D'autres n'ont tout simplement pas les ressources nécessaires ; et d'autres encore y travaillent déjà.

Vous ne trouverez pas de SUV chez Abarth, Alpine, Bugatti, Chrysler, Ferrari, Lancia, Lucid, McLaren, Pagani, Polestar et Ram. Cette liste exclut les acteurs mineurs comme Caterham, Morgan, Dallara, Rimac, Koenigsegg et d'autres.

Dans le cas d'Alpine, Ferrari et Polestar, un SUV devrait arriver dans les deux prochaines années. En effet, la Ferrari Purosangue devrait être dévoilé dans les prochains mois. À l'exception de Ferrari, ces marques auraient bien besoin d'un SUV afin de gagner plus de clients en tant que marques relativement nouvelles. Chrysler devrait également travailler sur quelque chose, mais rien n'a été confirmé.

D'autres marques comme Bugatti, McLaren ou Pagani sont reconnues comme des marques de supercar, et donc un SUV n'est peut-être pas encore une priorité. Toutefois, cela devrait changer si le SUV de Ferrari s'avère être un succès et inoffensif pour l'image de la marque.

D'autre part, Ram, la 6e marque de Stellantis en termes de ventes, n'est tout simplement pas intéressée compte tenu de son positionnement en tant que marque de pick-ups et de véhicules commerciaux légers.

Lucid vient juste de commencer son voyage en tant que marque indépendante mais la deuxième étape devrait être un SUV. Abarth et Lancia attendent d'autres produits, mais jusqu'à présent, les présentations de planification des produits n'ont pas mentionné de SUV dans leurs futures gammes.