L'Autriche et ses belles routes ont toujours été une destination de voyage pour les automobilistes et les motocyclistes qui apprécient les paysages. Mais aussi les itinéraires routiers tels que le col du Grossglockner et d'autres routes célèbres.

Toutefois, avec la dernière mise à jour du code de la route, les petrolheads devront faire très attention car le risque de lourdes amendes et de saisies pend au nez des plus aventureux.

Ce que dit la nouvelle loi

Afin de décourager les raids, les courses clandestines ou tout autre comportement à risque sur les routes ouvertes à la circulation, les législateurs autrichiens ont décidé que si une roue de voiture se détache du sol, est bloquée ou tourne trop, générant de la fumée, le conducteur sera condamné à une amende allant de 300 à 10 000 euros.

À la discrétion des agents, le véhicule peut également être mis en fourrière pour une durée maximale de 72 heures. Bien entendu, les nouvelles règles s'appliquent également aux motos : adieu donc aux wheeling et autres drifts sur les cols autrichiens et sur toutes les autres routes du pays.

L'Autriche s'est peut-être inspirée de la lointaine Australie: au pays des kangourous, en effet, un tel comportement est interdit depuis 2009, avec des amendes et des saisies tout aussi importantes, allant de 90 jours à la confiscation définitive du véhicule.

Les raisons

Il semble que l'Autriche ait décidé d'introduire les changements au code de la route avant l'été pour décourager les touristes de faire des cascades, mais aussi pour empêcher les motocyclistes arrivant au Red Bull Ring pour le Grand Prix d'Autriche, prévu le week-end du 19 au 21 août, de prendre les routes autour du circuit pour un circuit de course et de tenter d'imiter leurs idoles.

L'objectif est certes juste, mais il reste difficile d'imaginer que l'œil de la police surveille chaque virage du Grossglockner et autres beaux cols autrichiens pour sanctionner les dérives, les donuts et autres manœuvres hasardeuses.