Miami, Floride (31 mai 2022) – duPont REGISTRY, société de Motorsport Network, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Ken Harte en tant que directeur général et investisseur stratégique. duPont REGISTRY, référence des voitures exotiques, classiques et de luxe, a choisi ce vétéran de l'automobile, actif depuis 30 ans, pour superviser son équipe de vente et la gestion des stocks, alors que la société poursuit sa transformation numérique.

Ken Harte a rejoint duPont REGISTRY après avoir passé plus de deux décennies à occuper des postes de direction chez des concessionnaires automobiles de luxe de premier plan, devenant l'un des meilleurs vendeurs des États-Unis pour des marques telles que Rolls Royce, Bentley, Bugatti et BMW. Ken Harte a une connaissance approfondie des opérations des concessionnaires et une grande expérience de l'utilisation de la technologie pour transformer l'expérience du luxe pour les marques, les partenaires et les clients.

"Je suis ravi de rejoindre l'équipe de duPont REGISTRY", a déclaré Ken Harte. "C'est une période incroyable pour cette marque, qui investit massivement dans une infrastructure technologique de pointe afin de s'étendre au-delà de l'impression pour atteindre les canaux numériques. Je suis enthousiaste à l'idée de mettre à profit mon expérience pour cultiver les relations de duPont REGISTRY avec des milliers de concessionnaires de voitures de luxe à travers le pays, et d'utiliser mes connexions industrielles pour le recrutement afin de développer notre équipe interne pour soutenir notre expansion dans de nouveaux secteurs."

Depuis plus de 36 ans, duPont REGISTRY met en relation des concessionnaires et des collectionneurs de voitures de luxe dans le monde entier. Dans le cadre du portefeuille Motorsport Network, la société exploite les nouvelles technologies pour renforcer son influence et sa modernité sur le marché de l'automobile de luxe.

"C'est une période charnière pour duPont REGISTRY, qui passe du statut de source de voitures exotiques, ultra et de luxe à celui de plateforme de luxe ultime", déclare Steven Chapman, président de duPont REGISTRY. "Ken apporte une riche expérience du côté des concessionnaires et des opérations que duPont REGISTRY mettra à profit pour s'assurer que nous offrons le niveau d'expérience que nos clients attendent de notre marque."