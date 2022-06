Ce que vous voyez n'est pas l'Alfa Romeo Tonale. Le crossover italien a déjà été montré et arrive actuellement sur le marché européen. Il fera bientôt le voyage jusqu'aux Etats-Unis, où il sera vendu sous une autre marque et sous un autre nom.

Bien que le camouflage tente tant bien que mal de cacher les formes du crossover, la version américaine ne change quasiment pas de la version européenne. A la place du logo Alfa Romeo, les clients américains verront le logo Dodge et ne l'appelleront pas Tonale, mais Hornet.

Le Dodge Hornet repose sur la même plateforme que le Tonale, il sera de plus produit dans l'usine de Pomigliano d'Arco, en Italie, aux côtés du Tonale. Toutefois, les photos espion montrent que le Dodge Hornet recevra quelques modifications esthétiques comme des prises d'air sur le capot, des feux avant plus fins et un bouclier avant légèrement retouché.

Tout porte à croire que l'Hornet proposera les mêmes motorisations que le Tonale. Les Américains pourront donc choisir la version hybride rechargeable essence associant le moteur 1,3 Turbo à un moteur électrique monté à l'arrière et à une batterie de 15,5 kWh pour délivrer une puissance totale de 275 ch et une autonomie de 50 km en mode tout électrique.

La gamme comportera sans doute une autre motorisation, à savoir, un moteur 2,0 Turbo de 260 ch et 400 Nm de couple avec une transmission automatique à neuf rapports. Il n'est pas clair à ce stade si les moteurs 1,5 L de 130 et 160 ch arriveront sur le marché américain. Il en va de même pour le moteur diesel 1,6 L ; cela semble presque impossible.

Le Dodge Hornet est sur le point d'être présenté au public car son lancement est prévu cette année a affirmé le PDG de Dodge Tim Kuniskis. D'après nos informations, le Dodge Hornet aura un positionnement différent du Tonale, son prix de départ devrait aussi être légèrement inférieur à son jumeau italien.