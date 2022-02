Le tout nouveau Alfa Romeo Tonale n'a été révélé que récemment, le 8 février pour être exact. Les rumeurs d'un nouveau petit crossover Dodge appelé Hornet ont fait surface pour la première fois en juin 2021. La dernière fois que nous avons entendu parler du Hornet, c'était en août, lorsque de nouvelles rumeurs affirmaient qu'il serait construit aux côtés du Tonale.

Aujourd'hui, des photos montrent prétendument le Hornet à découvert. Si ces images représentent effectivement le nouveau petit SUV de Dodge, il pourrait y avoir plus qu'une simple plateforme commune en dessous. Une vidéo postée sur un groupe Facebook Alfa Romeo prétendait montrer des images de l'usine Alfa de Pomigliano d'Arco. La vidéo n'est plus disponible, mais quelques captures d'écran ont survécu dans les forums d' Autopareri.com et ont finalement été diffusées sur les réseaux sociaux.

Une image montre l'avant d'un SUV rouge ressemblant au nouveau Tonale. Le capot est différent, et il y a des changements au niveau du fascia avant et des phares, mais les proportions semblent correspondre. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'un changement de capot et de phares sur une plateforme identique.

La deuxième image montre l'intérieur, et c'est là que les choses deviennent un peu plus intéressantes. Des parties du tableau de bord sont encore cachées, mais ce qui est visible est à peu près identique à la disposition du Tonale. La console centrale et le bloc central sont identiques, tout comme le volant, mais avec une exception notable : le badge Dodge qui remplace l'écusson Alfa Romeo sur l'airbag.

Nous avons précédemment rapporté que le Hornet partagerait probablement la plateforme et le système hybride rechargeable du Tonale. La rumeur veut qu'un moteur 2 litres turbocompressé soit de la partie pour Dodge, mais nous n'avons rien entendu sur d'autres combinaisons ou finitions possibles, comme une version RT. Compte tenu des similitudes observées ici, il n'est pas exagéré de dire que le Tonale et le Hornet pourraient être de véritables clones, Dodge visant une concurrence à bas prix par rapport à la clientèle de luxe de l'Alfa.

Le Tonale étant maintenant officiel, nous devrions voir le Hornet plus tard cette année.