Le temps du restylage approche pour le DS 7 Crossback. Dans les mois à venir, le SUV français sera mis à jour à la fois à l'extérieur et à l'intérieur pour la première fois depuis ses débuts en 2017.

Outre les modifications esthétiques, le SUV de DS fera l'objet de mises à jour majeures au niveau des motorisations, qui pourraient augmenter considérablement la puissance, les performances et, dans le cas des hybrides rechargeables, l'autonomie en mode électrique.

Restylé, mais en douceur

Ces nouvelles photos espion laissent présager la forme du DS 7 Crossback restylé. Le camouflage des sections avant et arrière suggère que les changements seront concentrés exclusivement dans ces zones de la voiture.

En particulier, l'avant accueillera une calandre au nouveau design et aux inserts chromés, ainsi qu'un nouveau détail sur la partie inférieure du pare-chocs. Les phares semblent plus fins et il est fort probable qu'une nouvelle signature lumineuse fasse son apparition.

Derrière, on trouve de nouveaux feux à LED et un hayon largement redessiné. En revanche, côté diffuseur, avec ses doubles sorties d'échappement carrées, rien de neuf.

Injection de puissance pour l'hybride

La série de photos espion comprend également deux clichés de l'habitacle. Ici, les changements semblent être très minimes et pourraient presque exclusivement concerner le graphisme du tableau de bord et du système d'infodivertissement. En zoomant sur le tableau de bord du côté passager, on aperçoit l'inscription "Opera", qui fait référence à l'un des équipements confirmés par rapport à la DS actuellement disponible.

Selon les dernières rumeurs, d'importantes modifications du groupe motopropulseur sont prévues, notamment pour l'hybride rechargeable E-Tense. La version à transmission intégrale, plus puissante, pourrait passer de 300 à 360 ch au total grâce à une batterie plus grande, ce qui devrait permettre une autonomie électrique nettement supérieure aux quelque 50 km que peut parcourir l'actuel DS 7 Crossback.

Il reste à voir si un hybride moins puissant sera conservé, comme l'est actuellement la version de 225 ch, et si les unités 1.6 turbo essence de 181 ch et 1.5 diesel de 131 ch seront toujours de la partie.