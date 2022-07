Elle était la vedette du plan Stellantis "Dare 2030" et la seule voiture à apparaître lors de la conférence de presse qui a vu Carlos Tavares illustrer ce que sera l'avenir du groupe. Un avenir électrique, bien sûr, qui verra toutes les marques, y compris Jeep, y participer.

Et c'est de Jeep qu'est signé le petit SUV que nous vous montrons dans ces nouvelles photos espions, représentant sans aucun camouflage ce qui est actuellement connu comme étant le "bébé Renegade".

Un modèle 100% Jeep

Cependant, il semble peu ressembler au Renegade, avec un style spécifique qui, surtout à l'arrière, renonce à la verticalité des lignes au profit d'une progression plus douce, sans pour autant se perdre dans l'univers des SUV coupés.

Les caractéristiques typiques de Jeep sont cependant toutes présentes, à commencer par les sept fentes classiques qui composent la calandre. Cette fois-ci fermée. Oui, car, comme annoncé, le "bébé Renegade" sera le premier modèle de production 100 % électrique de Jeep. Grâce - semble-t-il, il n'y a pas de confirmation officielle - à la plateforme e-CMP d'origine PSA qui devrait également servir de base aux variantes Fiat et Alfa Romeo, avec lesquelles le nouveau SUV Jeep partagera également l'usine de Tychy en Pologne.

Une véritable révolution pour l'entreprise qui, avec le nouveau venu, explorera des segments de marché jamais abordés auparavant et des moteurs autrefois impensables.

Dimensions, prix, moteurs

Naturellement, les photos que nous vous montrons ne nous permettent pas de faire des estimations précises des dimensions du nouveau SUV Jeep, mais considérant qu'il sera positionné en dessous des 4,23 mètres du Renegade, nous nous attendons à une longueur autour de 4,10 à 4,15 mètres.

Naturellement, les prix seront plus bas, avec une gamme de moteurs qui pourrait côtoyer l'électrique aux côtés de versions purement essence (le diesel ne sera probablement pas adopté) sans trace d'électrification, qui n'est pas prévue sur la plate-forme CMP. A moins que le nouveau moteur "mild hybrid" du Renegade, du Compass et de l'Alfa Romeo Tonale ne trouve une place dans la mécanique d'origine française. Il s'agit bien sûr de spéculations, et nous devrons attendre la présentation officielle pour avoir des nouvelles définitives.

Quant au moteur électrique, il devrait être similaire aux Peugeot e-2008, DS 3 Crossback E-Tense et Opel e-Mokka. Ces véhicules embarquent un seul moteur électrique de 100 kW (136 ch) à l'avant et un pack de batteries de 50 kWh, pour une autonomie de plus de 300 km.

Date de lancement

Le "bébé Renegade" devrait arriver chez les concessionnaires au cours de la première moitié de l'année 2023, et sa présentation officielle pourrait même avoir lieu à la fin de l'année 2022, ouvrant ainsi la voie à deux autres modèles à batterie qui arriveront d'ici 2025.