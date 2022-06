Jeep est en train de développer un tout nouveau modèle. Il a été annoncé en mars dernier, lorsque Stellantis a présenté son plan stratégique "Dare Forward 2030". Aujourd'hui, et avant sa sortie, nous avons le droit à quelques photos espion de ce modèle, lui qui sera lancé à la fin de l'année 2022 et qui se positionnera en-dessous du Jeep Renegade.

Bien que le prototype soit lourdement camouflé, on peut - avec beaucoup d'imagination - deviner les formes cubiques de ce Jeep. La bébé Jeep comme l'appellent les Américains a des petits feux à l'avant qui se raccordent à la calandre à sept fentes. Dans la partie inférieure, on peut apercevoir deux entrées d'air, des passages de roue arrondis de chaque côté de la caisse et des poignées de porte arrière intégrée au montant C.

Bien entendu, le design de cette Jeep différera d'une version à une autre. D'après les dernières informations, des moteurs thermiques et électrifiés sont prévus au lancement. L'an prochain, une version 100% électrique pourrait aussi pointer le bout de son nez.

Cette Jeep repose sur la plateforme CMP que l'on retrouve par ailleurs sous les carrosseries des Peugeot 2008, DS 3 Crossback et Opel Mokka. Tout porte à croire que la bébé Jeep embarquera les mêmes motorisations, à savoir, un moteur 1.2 Turbo essence développant 101 à 156 ch. Elle pourrait également être proposée avec un moteur 1.5 diesel développant 110 et 131 ch et une version électrique de 136 ch équipée d'une batterie de 50 kWh. Dans ce dernier cas, l'autonomie serait d'environ 340 km.

La production de ce modèle - qui ne porte pas encore de nom - débutera dans les prochains mois dans l'usine de Tychy, en Pologne. Cette usine produira prochainement les nouvelles Fiat 500X et Alfa Romeo Brennero, le petit frère au Tonale. Si vous avez hâte de découvrir cette nouveauté, sachez qu'elle a déjà été montrée par Jeep dans sa version électrique. Le style de la bébé Jeep n'a désormais aucun secret pour vous.