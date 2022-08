Une voiture électrique doit être immobilisée plusieurs minutes afin d'être rechargée. Qu'elle soit branchée à une borne rapide ou non, les minutes d'attente peuvent paraître très longues. Plusieurs solutions existent pour remédier à cet inconvénient, mais Tesla passe à la vitesse supérieure en installant une piscine dans l'un de ses Superchargeurs européens.

Comme expliqué dans cette vidéo, la Super Pool est ouverte du 4 au 28 août dans le Superchargeur de Hilden, en Allemagne. Les clients de la station peuvent y accéder librement de 14 h à 19 h (4 personnes maximum). D'après Tesla Welt Podcast, cette piscine ne serait pas uniquement réservée qu'aux clients Tesla. Tout propriétaire d'une voiture électrique peut y accéder en attendant que sa voiture fasse le plein d'électrons.

À notre connaissance, Tesla n'a pas l'intention d'installer sa Super Pool à d'autres endroits. Nous espérons que d'autres piscines hors-sol soient bientôt inaugurées, surtout en cette vague de forte chaleur. Si cette piscine rencontre du succès, Tesla pourrait décider d'étendre son parc de Super Pools et de les ouvrir le reste de l'année (à condition de les chauffer).

Le constructeur américain a donc trouvé un nouveau moyen d'occuper les propriétaires d'une voiture électrique. On pourrait imaginer à l'avenir l'ouverture de nouvelles infrastructures comme un mini terrain de golf, ou même un petit terrain de foot.

Si vous ne voulez pas descendre de votre Tesla, il est aussi possible de jouer à des jeux vidéo et de regarder des vidéos à travers YouTube, Netflix, Twitch et Disney+. Les Tesla embarquent aussi un navigateur internet pour surfer sur le web. En bref, toutes les fonctionnalités sont bonnes à prendre pour faire passer le temps.