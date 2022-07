Kanye West a créé une nouvelle société qui produira entre autres des voitures. Oui, vous avez bien lu, et ce n'est pas une blague ! Le rappeur a nommé Steven Smith à la tête de son entreprise Donda Industrial Design, et d'après les médias américains dont Complex, cette société produira également des meubles, etc.

À cette occasion, Donda Industrial Design a publié sur Twitter la première image de son premier modèle baptisé Donda Foam Vehicle. Elle n'a pas donné plus d'informations, mais l'image montre un véhicule tout-terrain surélevé équipé d'immenses roues. Il ressemblerait presque à un buggy, et l'absence de porte-à-faux nous fait croire qu'il sera électrique.

Personne ne peut se lever un matin et décider de fabriquer des voitures, même électriques. Kanye West pourrait compter sur son ami Elon Musk, qui d'après les médias américains, pourrait se dévouer pour fabriquer "le véhicule en mousse" de Donda. West et Musk sont proches, le premier a visité SpaceX et rendu visite au domicile de Musk. On se souvient aussi qu'en 2020, Elon Musk a soutenu la candidature de Kanye West aux présidentielles.

L'image de la Donda Foam Vehicle est accompagnée du message suivant : "Conceptualisé, conçu, fabriqué aux États-Unis. AMEN". Cela tombe bien car Tesla a des usines aux USA, pour couronner le tout, la marque d'Elon Musk s'apprête à produire le Cybertruck, qui selon toute vraisemblance, pourrait partager son châssis et ses moteurs avec le modèle de Ye. Attention, car rien n'est pour le moins sûr pour le moment, ce ne sont que des rumeurs et des suppositions.

Comme indiqué en début d'article, c'est Steven Smith qui a la charge de dessiner les voitures de Ye, mais problème, ce designer n'a aucune expérience dans l'automobile Il est avant tout doué pour dessiner des baskets, l'homme était employé de Reebok, New Balance, FILA et Nike avant de devenir directeur exécutif de la ligne Yeezy d'Adidas comme le précise Jalopnik.

Pensez-vous que Kanye West ira jusqu'au bout de sa démarche et qu'il commercialisera prochainement sa première voiture (en collaboration ou non avec Tesla) ?