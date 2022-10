Vous ne le connaissez peut-être pas, mais Koenig Specials est un préparateur allemand qui fut particulièrement actif dans les années 70 et 80. Fondée par un ancien pilote, Willy Koenig, la société a modifié des dizaines de modèles dont des Ferrari, Lamborghini et Porsche.

Koenig Specials s'est aussi intéressée à la BMW M635 CSl produite entre 1984 et 1988. Nous ne savons pas combien d'exemplaires ont été modifiés par le spécialiste. D'après l'annonce, seulement quatre BMW M635 CSI by Koenig Specials sont sorties de son atelier. Plus bas dans le descriptif, on lit que 10 unités ont reçu le kit carrosserie, bref, cela est difficile à vérifier, probablement qu'une poignée.

Toujours est-il que ce modèle est rare, d'autant plus lorsqu'il est équipé de ce kit très particulier. Plus large, cette préparation reçoit aussi un aileron spécifique ainsi que des jantes BBS. Cet exemplaire est actuellement en Allemagne et semble en bon état, en témoigne son habitacle dont le cuir paraît presque neuf. Cette BMW M635 CSI a tout de même roulé 139 500 km, soit 3671 km par an depuis sa mise en circulation.

Equipée d'un 6 cylindres en ligne de 286 ch pour une valeur de couple de 343 Nm, la sportive de BMW M est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 6,4 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 255 km/h. Son prix est affiché à 69 500 €.

Si Koenig Specials n'est aujourd'hui plus en activité, il aura marqué son époque avec des préparations toutes plus extrêmes les unes que les autres. L'une des plus célèbres est basée sur la Ferrari Testarossa, qui a vu son design gagner sérieusement en muscle et sa puissance grimper en flèche. Pour la petite histoire, Enzo Ferrari n'appréciait pas les préparations de Koenig Specials, il exigeait que les badges de toutes les Ferrari modifiées soient retirés car elles n'étaient plus dignes de les porter.