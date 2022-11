La police continue de rechercher plusieurs suspects qui ont volé 13 véhicules chez un concessionnaire de la région de Flint, dans le Michigan, en début de semaine. Le terrain visé par les voleurs était clôturé, protégé par une clôture électrifiée de 7 000 volts, et patrouillé par un agent de sécurité armé. Une bande d'environ 30 personnes est soupçonnée d'avoir volé les véhicules.

Le garde a surpris les voleurs en flagrant délit et a échangé des coups de feu avec la foule. Le garde est sorti indemne de l'incident, mais il n'a pas réussi à bien voir les suspects pendant l'épreuve. Les voleurs ont fait passer les voitures volées à travers la clôture, endommageant d'autres véhicules au passage.

Le chef de la police de Flint, Terrance Green, a déclaré à Fox 2 Detroit que ce n'est pas la première fois que des voleurs s'en prennent à des concessionnaires dans les environs. Il a noté que la région a "des groupes qui voyagent depuis d'autres parties de l'État juste pour dérober ces lots". Cependant, il a ajouté que c'était la première fois que des coups de feu étaient échangés.

Le groupe a pris au moins deux SUV Dodge Durango et une Ford Mustang. Le conducteur de la Mustang a eu un accident lors d'une course-poursuite. La voiture a pris feu, et le conducteur est mort. La police pense que le groupe opère depuis la région de Détroit. Ils ont récupéré sept des véhicules volés jusqu'à présent. Cependant, la police n'a aucun suspect pour le moment et demande aux personnes impliquées de se rendre.

Ce vol ciblé n'est que le dernier d'une série de crimes très médiatisés visant des concessionnaires et des parcs de stockage de véhicules dans la région. En septembre, des voleurs ont dérobé plus d'une douzaine de Ford Mustang à l'usine de montage de Flat Rock. Deux Jeep Wagoneer ont été volés la même nuit dans une autre partie de Metro Detroit.

Avant cela, la police avait récupéré 13 Ford F-150 Raptor en juin. Cependant, les voleurs ont réussi à s'emparer de plusieurs exemplaires de ce pick-up tout-terrain très puissant à la fin du mois de juillet. La police a poursuivi un suspect, en a arrêté trois et a découvert une Mustang volée. La police a même arrêté des mineurs âgés de 11 ans seulement pour vol de véhicules cette année.