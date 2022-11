Amateurs de restomods, voici le dernier modèle en date à s'offrir une version merdernisée : la Peugeot 205 GTI. L'entreprise britannique Tolman Engineering a restauré cette voiture classique et l'a dotée d'un nouveau moteur. L'exemplaire présenté sur ces photos est la première voiture livrée à un client.

L'objectif de Tolman est de créer une 205 GTI qui ressemble à un modèle bien réglé de l'époque. Il utilise un exemplaire modifié du quatre cylindres 1,9 litre d'origine. Les améliorations comprennent de nouveaux arbres à cames, des culasses 16 soupapes à pores, un calculateur Motec et un échappement révisé. Le résultat est une puissance de 200 chevaux. Ainsi équipée, le 0 à 100 km/h réclame 6,5 secondes.

L'entreprise reconstruit également la boîte de vitesses manuelle à cinq rapports avec les tiges et les bagues de changement de vitesse améliorées. Tolman affirme que le résultat donne un changement de vitesse amélioré. En option, les acheteurs peuvent obtenir un différentiel Quaife Automatic Torque Biasing pour une meilleure traction.

Tolman règle les amortisseurs Bilstein en fonction de sa 205 GTI. Il installe également des bras inférieurs réglables et une barre anti-roulis arrière sur mesure. Une mise à niveau optionnelle des freins utilise des étriers AP Racing et des lignes en acier inoxydable.

Pour est de l'extérieur, le parti pris est clairement de rester au plus près du modèle d'origine. Les phares à LED sont l'une des améliorations les plus importantes. À l'intérieur, on trouve des équipements modernes comme le Bluetooth. Un tableau de bord numérique Motec LCD et un écran tactile d'info-divertissement sont disponibles en option.

Lors de la préparation des voitures, M. Tolman met à nu le métal de la voiture donneuse 205 et la recouvre d'une protection anticorrosion, d'une protection contre les gravillons et d'un revêtement céramique. En tout, chaque construction prend environ 700 heures.

Peugeot a lancé la 205 GTI en 1984 avec un moteur quatre cylindres de 1,6 litre développant 105 chevaux (77 kilowatts). En 1986, une version 1,9 litre est arrivée avec 130 chevaux (96 kW). En plus du moteur plus puissant, ce modèle reçoit des freins à disque à l'avant et à l'arrière.

La 205 GTI améliorée de Tolman débute à 55 000 £ plus taxes (63 345 € au taux de change actuel). L'entreprise indique qu'elle envisage de réaliser des restomods d'autres petites sportives des années 80 et 90.