Le scandale du groupe Volkswagen a marqué le début de la fin des moteurs diesel en Europe. De plus, les réglementations de plus en plus strictes en matière d'émissions rendent les moteurs diesel encore plus menacés d'extinction, ce qui explique pourquoi de nombreux constructeurs automobiles ont déjà cessé de proposer des moteurs diesel sur les petites voitures. Les chiffres des ventes de juin publiés par l'Association des constructeurs européens d'automobiles ne mentent pas : la demande de voitures diesel est en baisse.

Dans les pays de l'Union européenne, la part de marché des véhicules diesel n'était plus que de 13,4 % le mois dernier, ce qui est nettement inférieur aux 17,4 % atteints en juin 2022. La baisse de la demande a permis aux véhicules purement électriques de dépasser les diesels pour la première fois. En effet, les voitures à zéro émission ont représenté 15,1 % de la part totale, contre 10,7 % en juin 2022. Les hybrides rechargeables ont également été plus populaires que les diesels grâce à une part de marché de 24,3 %, tandis que les véhicules hybrides rechargeables représentaient 7,9 % de la demande totale, soit une baisse par rapport aux 8,2 % de juin 2022.

L'étude de l'ACEA montre que l'essence reste reine pour le moment, avec plus d'un tiers de toutes les ventes, soit 36,3 %. Cela représente 379 067 voitures, soit 11 % de plus qu'en juin 2022. Même si les ventes sont en hausse, la part de marché a en fait baissé de 38,5 % à 36,3 % en raison de l'essor des véhicules électriques.

Même si les diesels perdent progressivement leur popularité dans l'Union européenne, l'ACEA note une augmentation significative des ventes de 10,3 % en Allemagne ainsi que sur les marchés d'Europe centrale. La Roumanie a connu la plus forte croissance (en pourcentage) en juin 2023 par rapport au même mois de l'année précédente, les ventes de voitures diesel neuves ayant augmenté de 22,4 %.

Dans l'ensemble, les ventes de voitures neuves (tous types de motorisations confondus) ont bondi dans l'UE au cours des six premiers mois de 2023 de 17,9 % pour atteindre 5,4 millions de véhicules, mais ce chiffre reste inférieur de 21 % à celui du premier semestre 2019, avant la pandémie. L'ACEA souligne que les problèmes d'engorgement de la chaîne d'approvisionnement sont de moins en moins importants, même si les gens doivent encore attendre longtemps pour obtenir certains modèles.

Avec l'entrée en vigueur de la norme Euro 7 en 2025, nous nous attendons à ce que les constructeurs automobiles accélèrent la transition vers les VE. En d'autres termes, il y aura moins de voitures à moteur à combustion interne en vente. Le groupe Volkswagen a prévenu que les voitures du segment B étaient menacées, car l'adaptation de leurs moteurs pour se conformer à la législation plus stricte pourrait rendre ces modèles trop coûteux.

À partir de 2035, les constructeurs automobiles actifs dans l'UE ne pourront plus vendre de nouvelles voitures produisant des émissions de polluants.