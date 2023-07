Certains ne voient pas la voiture électrique d'un bon œil et ce n'est pas surprenant. Ce n'est que dans un monde idéal que les géants du pétrole et des énergies fossiles feraient bon ménage avec ceux qui veulent faire rouler les voitures à l'aide de moteurs électriques et de batteries. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'affrontements flagrants.

Mais depuis quelques jours, Mobil Oil, qui fait partie du géant ExxonMobil, a décidé de hausser le ton. Sans passer par des communiqués de presse froids au ton particulièrement enflammé ou des déclarations de tel ou tel cadre supérieur. Tout a commencé par une vidéo postée sur YouTube. S'en sont suivis des spots télévisés, des annonces dans les journaux et des panneaux d'affichage dans les villes américaines.

L'amour de la conduite

La vidéo de deux minutes montre une série de personnes entourées et liées par des kilomètres et des kilomètres de câbles électriques, rappelant l'ambiance du film Matrix. Chaque action, même la plus simple, devient virtuellement impossible. Des fils qui s'entremêlent, qui entravent les mouvements. Bref, ils limitent la vie quotidienne.

"La vie est trop connectée, trop programmée. Déconnectez-vous et redécouvrez la joie de la route. Pour l'amour de la conduite", lit-on à la fin de la publicité, montrant le sourire qui illumine le visage du conducteur qui a décidé de s'affranchir des câbles et de prendre le volant d'un gros pick-up. Le symbole même de l'Amérique motorisée.

Il n'est pas question de voitures électriques dans le film, mais seulement de la nouvelle huile synthétique Mobil. Il n'est pas nécessaire d'être diplômé en sociologie pour comprendre comment les modèles à batterie - par nature dépendants des câbles - sont la cible de la publicité.

"L'intention de Mobil est de rendre visibles les fils invisibles qui nous maintiennent tous hyperconnectés", indique le texte accompagnant la nouvelle campagne de communication, qui peut être consultée sur le microsite dédié. Hyperconnectés à quoi ? Au web ? Imaginez un peu ! Aux bornes de recharge.

Selon le colosse américain, "plus de la moitié des Américains pensent que certains des meilleurs moments de la vie se passent en voiture : de l'excitation de l'obtention du permis de conduire aux sorties en famille, en passant par le son de la musique lorsque les kilomètres défilent".

N'en veuillez pas à Mobil, mais tout cela est également possible avec une voiture électrique. Bien sûr, si vous choisissez un modèle principalement conçu pour la ville, comme la Dacia Spring ou la smart ForTwo EQ, vous n'irez pas très loin, mais un modèle à batterie avec une autonomie de - disons - 400 km vous permet de voyager bien au-delà des limites de la ville.

Une nouvelle guerre commence-t-elle ?

Au-delà des considérations plus ou moins personnelles, la question qui se pose est la suivante : pourquoi maintenant ? Peut-être parce que les grands patrons du pétrole pensaient que les voitures électriques n'auraient jamais le vent en poupe ? Ou parce que, jusqu'à récemment, la stratégie consistait à ignorer le phénomène ?

Toujours est-il qu'il ne s'agit peut-être que de la première étape d'une campagne anti-véhicules électriques menée par les géants du pétrole.

Que pensez-vous de cette publicité ?