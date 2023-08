Coup dur pour Toyota. Une panne informatique géante a contraint le constructeur a stopper la production dans ses 14 usines japonaises ce mardi. La marque a précisé que 12 sites de production ont dans un premier temps été touchés, puis qu'il a fallu stopper le travail dans les usines de Fukuoka et de Kyoto dans l'après-midi.

Selon l'agence de presse Reuters, les usines japonaises de Toyota représentent environ un tiers de sa production mondiale et fabriquent en moyenne 13 500 véhicules par jour. Les 14 usines de la marque au Japon représentent un total de 28 lignes de production.

La cause de cette panne informatique n'est pas connue pour le moment mais selon The Japan Times, Toyota juge une cyber-attaque "peu probable" et continue ses analyses pour comprendre l'origine du problème. Aucun détail n'a été donné à ce stade, qu'il s'agisse des pistes étudiées et des délais estimés avant la reprise de la production.

En 2022, le premier constructeur mondial avait déjà dû cesser temporairement sa production à la fin du mois de février, cette fois en raison d'une attaque informatique chez l'un de ses fournisseurs.

Depuis l'année 2020, les constructeurs automobile ont fait face à de nombreux défis dans la production. La pandémie a mis plusieurs usines à l'arrêt et les mois qui ont suivi ont vu les marques confrontées à une pénurie de semi-conducteurs qui a limité les capacités de production.

Les conséquences de ces difficultés d'approvisionnement en composants se sont encore fait sentir ces derniers mois, avec de nouvelles interruptions de la production tant chez Stellantis que chez Renault. La guerre en Ukraine a également eu des effets sur le rythme de travail dans les usines.