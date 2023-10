Kawasaki s'appuie de plus en plus sur l'électricité. Le constructeur japonais compte désormais plusieurs motos électriques dans sa gamme. En 2024, la famille Ninja s'agrandira avec l'arrivée d'un nouveau modèle mais pas entièrement électrique. Dites bonjour à la Kawasaki Ninja 7 Hybride.

Une première mondiale

Comme son nom l'indique, cette moto est propulsée de deux manières. Du côté de la combustion, on retrouve un nouveau moteur bicylindre parallèle de 451 cm3 pouvant être commuté manuellement ou automatiquement. Côté électrique, Kawasaki utilise un moteur de traction de 9 kW (environ 12 CV) alimenté par une batterie de 48 volts. Le constructeur japonais décrit cette combinaison comme un système hybride puissant et annonce également qu'il s'agit de la première moto de ce type produite en série au monde.

Galerie: 2024 Kawasaki Ninja 7 Hybride

4 Photos

Officiellement, Kawasaki n'a pas encore indiquer la puissance du système, mais les deux moteurs devraient atteindre 43,5 kW en coopération, soit environ 59 ch. Avec la fonction e-Boost, la puissance devrait pouvoir être augmentée brièvement jusqu'à 51 kW (69 ch). Comme pour les modèles entièrement électriques de Kawasaki : la Ninja e-1 et la Z e-1.

Plus d'informations dans les prochaines semaines

Selon Kawasaki, la Ninja 7 Hybride ressemble plus, en termes de taille et de puissance, à une moto thermique de 650 à 700 cm3. C'est probablement pour cette raison que Kawasaki a choisi le nom de Ninja 7. Mais en ce qui concerne la consommation de carburant, on veut plutôt s'orienter vers des modèles d'une cylindrée de 250 cm3 seulement. Les animations de la vidéo ci-dessus montrent bien comment l'ensemble du système d'entraînement est intégré dans le deux-roues.

Nous n'avons pas encore de données techniques complètes, mais voici quelques éléments que Kawasaki mentionne comme caractéristiques de cette toute nouvelle moto :

Une fonction d'arrêt au ralenti, où le moteur à combustion s'arrête lorsque la moto est complètement immobile.

Détecteur automatique de position de départ, qui enclenche automatiquement la première vitesse lorsque la moto est immobile, afin de pouvoir démarrer immédiatement si nécessaire.

Walk Mode, qui offre une marche arrière et une marche avant à basse vitesse.

Écran TFT en couleurs.

Trois modes de conduite : EV, Eco-Hybrid et Sport-Hybrid.

Pas de levier d'embrayage. En revanche, un bouton-poussoir de changement de vitesse au guidon.

Kawasaki est un constructeur qui vend ses motos sur plusieurs marchés. Toutefois, il lance souvent ses nouveaux modèles dans différentes régions et à différents moments. Ces derniers jours, Kawasaki a annoncé cette moto pour les marchés européen et britannique. Les informations sur les prix et les caractéristiques techniques détaillées seront communiquées prochainement, mais ne sont pas encore disponibles pour le moment.