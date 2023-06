Le marché européen de la moto est assez diversifié. Avec un large choix de deux-roues, les constructeurs proposent toutes sortes de catégories de véhicules et de cylindrées dans leur gamme et de plus en plus de personnes parcourent les rues avec des vélos électriques.

Les chiffres de ventes du premier trimestre 2023 pour le marché européen sont désormais disponibles. Et les choses semblent s'améliorer pour l'industrie de la moto. Dans l'ensemble, il y a eu une augmentation de 15,5 % sur les cinq principaux marchés par rapport au premier trimestre 2022. Mais entrons dans les détails...

La première place revient à l'Italie, où un total de 78 997 nouvelles immatriculations de motos ont été enregistrées de janvier à mars 2023. Cela correspond à une croissance de 31,1% par rapport à la même période de l'année précédente. En deuxième position se trouve l'Allemagne avec un total de 54 964 unités vendues au premier trimestre 2023, soit 13,2 % de plus qu'entre janvier et mars 2022.

En troisième position, cocorico, on trouve la France avec un total de 48 945 nouvelles immatriculations, soit une augmentation de 7,1 % par rapport aux chiffres de ventes du 1er trimestre 2022 moyens. Le top cinq est complété par l'Espagne avec 44 127 nouvelles immatriculations et la Grande-Bretagne (dans cet ordre) avec 26 826 nouvelles immatriculations.

Les modèles électriques passent la deuxième

Sans surprise, les deux-roues électriques ont vraiment mis les gaz (façon de parler) ces derniers temps. Au premier trimestre 2023, il y a eu une croissance de 1,2 %, avec un total d'immatriculations s'élevant à 8 890 unités. Surtout, le marché allemand des deux-roues électriques a augmenté de 89,9 % grâce à 2 672 nouvelles immatriculations. Avec 2 168 nouveaux deux-roues électriques, la France n'a enregistré qu'une croissance de 1,2 %. Fait intéressant, le marché italien de ce segment s'est rétracté de 2,3 %. De janvier à mars 2023, seuls 2 054 deux-roues électriques neufs ont été vendus.

Avec le résultat généralement positif du premier trimestre 2023, l'industrie européenne de la moto semble se remettre d'une année 2022 plutôt faible. Si la tendance se poursuit, plus d'un million de motos neuves pourraient être vendues d'ici fin 2023.

