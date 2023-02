Les fans de motocross vont devoir mettre à jour leur agenda car le calendrier 2023 du Championnat du monde MXGP a changé ! Infront Moto Racing, promoteur de la discipline, et la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) ont récemment publié un calendrier remanié, notamment avec une nouvelle date pour le Motocross des Nations, en clôture de la saison.

Précédemment prévue le 22 octobre à Ernée, en Mayenne, la manche sera avancée aux 6, 7 et 8 octobre. Cette reprogrammation change également la date du MXGP de Grande-Bretagne, qui se tiendra à Matterley Basin. Il sera avancé au 30 septembre et 1er octobre.

David Luongo, PDG d'Infront Moto Racing, a commenté :

"Le changement de date du Monster Energy FIM Motocross des Nations aux 7 et 8 octobre a eu lieu pour assurer le meilleur spectacle aux fans de motocross, car avec les modifications dans le calendrier des différents championnats dans le monde, il est apparu que certains pilotes et fédérations auraient eu des difficultés à assister au plus grand événement offroad de l'année et nous avons dû trouver une solution."

"Notre objectif est toujours d'offrir le meilleur spectacle possible au public et je tiens donc à remercier le Motoclub d'Ernée, la FFM et la FIM d'avoir réagi positivement et rapidement à ce changement. Maintenant, nous pouvons tous nous concentrer pour faire de l'édition 2023 du [Motocross des Nations] comme l'un des meilleurs événements jamais organisés dans l'histoire du motocross."