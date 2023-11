Le premier Polestar Day organisé à Los Angeles a rassemblé pour la première fois tous les modèles de l'entreprise. Les participants ont pu prendre le volant de la Polestar 2 de 2024 ainsi que des prototypes Polestar 3 et Polestar 4 conduits par les ingénieurs et les experts de l'entreprise. La Polestar 6 conceptuelle était également présente en tant que futur crossover électrique. Cependant, nous aimerions attirer votre attention sur la Polestar 5, car elle a été présentée sans camouflage.

On peut dire sans risque de se tromper que cela fait longtemps qu'on l'attend, puisque la Porsche Taycan a été initialement présentée en février 2020 par le concept Precept. Au cours des quatre années qui se sont écoulées, la filiale de Volvo a révélé des prototypes camouflés, dont une voiture déguisée qui a gravi la célèbre colline de Goodwood plus tôt cette année. Aujourd'hui, le masque a enfin disparu. Toutefois, la voiture ne sera pas commercialisée avant 2025.

Présentée comme une GT, cette voiture électrique à cinq portes n'aura pas de lunette arrière, mais cela ne devrait pas poser de problème compte tenu de l'avancée des caméras de recul de nos jours. Néanmoins, nous pensons que certaines personnes pourraient être rebutées par l'absence de vitre arrière.

La Polestar a une ligne de toit élancée, semblable à celle d'un coupé et un hayon plus pratique que celui de la Taycan et de sa sœur, l'Audi E-Tron GT, qui ont toutes deux un couvercle de coffre. Par rapport au concept, elle a perdu les caméras latérales, tout en gagnant un pilier B et des roues plus petites.

Fabriquée en Chine, cette voiture, qui n'est pas une Volvo électrique, devrait bénéficier de la technologie StoreDot de "charge rapide extrême" (XFC). Cette technologie promet de recharger la batterie suffisamment pour qu'elle ait une autonomie de 160 kilomètres en seulement cinq minutes, sans la dégrader.

Des prototypes seront testés avec cette nouvelle technologie en 2024, mais il reste à voir si elle sera disponible pour les véhicules de série dès le premier jour.