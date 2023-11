Une étude publiée par l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) montre que les véhicules dont l'avant est vertical et carré sont plus susceptibles de tuer des piétons en cas d'impact.

"Certains véhicules d'aujourd'hui sont assez intimidants lorsqu'on les croise sur un passage piéton. Ces résultats nous indiquent que notre instinct est correct : Les véhicules à l'allure plus agressive peuvent en effet causer plus de dommages". - David Harkey, président de l'IIHS.

La hauteur et la forme du capot, principaux responsables

L'IIHS a examiné près de 18 000 accidents impliquant des voitures, des camions, des SUV, des camionnettes et des fourgonnettes. Ils ont constaté que les véhicules dont la hauteur du capot est supérieure à un mètre sont environ 45% plus susceptibles de causer la mort lors d'un impact avec un piéton que les véhicules dont la hauteur du nez est inférieure ou égale à 75 cm et dont le profil de l'avant est incliné.

L'étude a également révélé que les véhicules dont la hauteur du capot est comprise entre 75 cm et 1 mètre et dont l'avant est plus carré et vertical augmentent le risque de blessures pour les piétons.

Extrait de l'étude de l'IIHS :

Pour examiner le lien entre le risque de décès et la taille et la forme des véhicules, les chercheurs de l'IIHS ont analysé 17 897 accidents impliquant un seul véhicule de tourisme et un seul piéton. En utilisant les numéros d'identification des véhicules pour identifier les véhicules impliqués dans l'accident, ils ont calculé les mesures clés de l'avant correspondant à 2 958 modèles uniques de voitures, de monospaces, de grandes fourgonnettes, de SUV et de camionnettes à partir de photographies. Ils ont exclu les véhicules équipés d'un système de freinage d'urgence automatique pour les piétons et ont pris en compte d'autres facteurs susceptibles d'influer sur la probabilité d'un accident mortel, tels que la limitation de vitesse, l'âge et le sexe du piéton heurté.

Les capots inclinés réduisent le risque de blessures

L'IIHS a constaté que les parties avant inclinées pour les capots les plus hauts ne réduisaient pas le risque de blessure pour les piétons, mais qu'elles le réduisaient pour les véhicules dont le capot mesure entre 75 cm et 1 mètre. Les véhicules dont le nez est haut et dont l'avant est plus carré sont 26% plus susceptibles de tuer des piétons en cas de choc. Les véhicules dont le capot est plus plat (incliné de 15% ou moins) augmentent de 25% le risque de décès des piétons, indépendamment de la hauteur du nez ou de la forme de l'avant du véhicule.

"Les constructeurs peuvent rendre les véhicules moins dangereux pour les piétons en abaissant l'extrémité avant du capot et en inclinant la calandre et le capot pour créer un profil incliné. Il n'y a aucun avantage fonctionnel à ces faces avant massives." - Wen Hu, ingénieur principal en recherche sur les transports et auteur de l'étude de l'IIHS.

L'étude conclut que les véhicules dont l'avant dépasse 90 cm sont plus dangereux pour les piétons car ils ont tendance à provoquer des blessures plus graves à la tête en cas d'impact. Et parmi ces véhicules plus hauts, ceux dont l'avant est vertical sont encore plus dangereux, car les blessures au torse et à la hanche sont "plus fréquentes et plus graves".