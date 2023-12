De Montevideo (Uruguay). Ces derniers jours, un mouvement inhabituel s'est produit à Zonamerica, la célèbre zone de libre-échange et parc d'affaires de Montevideo. Les autorités douanières ont libéré un groupe de voitures de sport qui attirent l'attention : des Ferrari, des Porsche et des McLaren. Les photos de cette flotte spectaculaire se sont rapidement retrouvées dans la boîte aux lettres électronique de novedades@motor1.com.

Que se passe-t-il ? Une vérification rapide a confirmé la nouvelle : le collectionneur argentin Oscar "El Toro" Fernández (mieux connu sous le nom de @ToroFZ sur les réseaux sociaux) avait fini de rassembler sa collection de voitures de sport en Uruguay.

Fernández vivait à Puerto Madero (Buenos Aires), mais lorsque la pandémie de Covid-19 a commencé, il a décidé de déménager à Punta del Este (Uruguay). Cependant, à l'époque, il ne pouvait pas emmener toutes ses voitures avec lui dans sa nouvelle résidence.

Galerie: Collection de voitures d'Oscar "El Toro" Fernández

13 Photos

Aujourd'hui, il a enfin fini de les assembler. Les voitures qui sont sorties hier à Zonamerica sont une McLaren Senna, une Ferrari 458 Speciale, une Ferrari 488 Pista et une Porsche 911 991 GT2 RS. La 911 997 GT3 RS à bandes bleues et rouges, toujours en Argentine, sera ajoutée dans les prochains jours et est sa préférée : "C'est la voiture que j'aime le plus".

À Punta del Este, les voitures de sport seront rejointes par la Mercedes-AMG G 63 4x4 Squared, qu'il utilise pour ses déplacements quotidiens : "Bien qu'elle n'en ait pas l'air, c'est une camionnette super confortable".

Fernández est né à Corzuela (Chaco) et dirige une entreprise de logistique internationale, travaillant pour plusieurs clients multinationaux. Sa famille a également investi dans l'agriculture et l'élevage. Mais sa véritable passion, ce sont les voitures.

"Les voitures qui sont arrivées à la Zonamerica sont toutes à moi. Petit à petit, j'ai pu les acheter et maintenant, grâce à Dieu, j'ai pu les avoir toutes ensemble. Je suis donc plus qu'heureux", a déclaré Fernandez à Motor1 Argentina. "La voiture que j'ai le plus hâte de piloter est la McLaren Senna (voir ci-dessous). Je l'ai un peu conduite quand je l'ai achetée aux États-Unis, mais je n'ai pas encore pu l'apprécier à sa juste valeur", a ajouté ToroFZ.

Galerie: McLaren Senna : Premier essai