Un YouTubeur anglais du nom d'Adeel Habib a été condamné à 27 mois de prison. L'homme de 25 ans partageait ses exploits sur sa chaîne YouTube Certi Drivers pour épater ses 69 000 abonnés. On le voit au volant de voitures de sport en train de conduire à toute vitesse à travers la circulation parfois dense.

Bien qu'il semble maitriser le sujet, il a mis sa vie et celle des autres en danger. Visiblement, Certi Drivers n'a que faire du Code de la route : feux tricolores, dépassement par la gauche, queue de poisson, etc. Tout y passe.

Les vidéos publiées sur sa chaîne ont depuis été supprimées. La police du West Yorkshire a déclaré que les infractions ont été commises entre décembre 2020 et octobre 2021. En plus d'avoir été condamné à une peine de 27 mois de prison, le YouTubeur ne pourra pas conduire pendant 49 mois. Comme un problème n'arrive jamais seul, la BBC affirme qu'il purgeait déjà une peine de quatre ans de prison pour trafic de drogue. Il comparaissait donc au tribunal par vidéo.

Si sa chaîne est vide de son contenu, il est possible de mettre la main sur quelques-unes de ses sorties sur les réseaux sociaux. Sur YouTube par exemple, une vidéo le montre au volant d'une Mitsubishi Lancer Evolution (voir ci-dessus). Une seconde vidéo publiée sur Tik Tok le montre en train de drifter au volant d'une Mercedes-AMG C 63 avant de foncer à toute vitesse. Il ne semble pas conscient du danger. Heureusement qu'il n'a jamais perdu le contrôle des voitures qu'il conduisait et qu'il n'a jamais percuté de voitures ou de motos. Cela aurait pu être fatal au vu de la vitesse à laquelle il roulait sur des routes quelques fois très étroites.