C’était l’évènement à ne pas rater en France, ce samedi : après une première édition très populaire, le Youtubeur Squezzie a pu nous offrir un second Grand Prix Explorer. 60 000 personnes se sont rendues sur le circuit Bugatti, au Mans, pour assister à l’épreuve (c’est 20 000 de plus que lors de la première édition), qui a vu Depielo (Pierre-Olivier Valette) prendre sa revanche sur Sylvain, de Vilebrequin, vainqueur du premier GP Explorer.

Depielo (Racers by Alpine) avait déjà signé une pole position pleine d’autorité à bord de sa F4, en 1'42"461, reléguant Étienne Moustache (Wargaming) et Sylvain (Nord VPN) à une seconde. Le futur vainqueur n’aura été inquiété qu’au départ lorsque Sylvain a plongé entre les deux hommes en première ligne. Une action sans conséquences pour Depielo mais qui a repoussé Étienne sur la troisième marche du podium, comme en 2022.

Derrière, Ana On Air (Le Mouv) est la première femme à franchir la ligne d’arrivée avec sa cinquième place tandis que Squeezie (Gentle Mates) termine le Grand Prix à une honnête septième place. Mister V (Subway) a offert une jolie lutte à Gotaga (Gentle Mates), bien que hors du top 10, alors que le rappeur SCH (Samsung) n’a pas vu l’arrivée.

Un accident qui suscite la colère

Au-delà de la victoire de Depielo, la course a été marquée par un accrochage qui fait encore parler aujourd'hui. Vers la fin du premier tour, Manon Lanza (Racers by Alpine) a violemment percuté Maxime Biaggi (Le Mouv) ce qui a mis fin prématurément aux chances des deux pilotes, pourtant bien qualifiés.

Déjà au coude à coude avec un autre coureur, Manon a plongé du côté intérieur de la piste, que la monoplace de Maxime occupait déjà. Le choc était inévitable et les suspensions en ont pris un coup. Cet abandon fut sans conteste l’image forte de ce Grand Prix avec un Maxime Biaggi qui espérait beaucoup plus.

Quant à Manon, elle a été transportée à l’hôpital mais n’a pas été blessée. Depuis, la jeune femme subit de nombreuses critiques concernant sa responsabilité dans cet accrochage et certains internautes en ont profité pour lancer des insultes sexistes à son égard.

Ce genre de mésaventure arrive malheureusement en sport automobile et il est dommage d’observer ce type de comportement, d’autant plus qu’il ne s’agit pas (sans même parler du simple respect) de pilotes professionnels.

Ocon et Gasly ont fait le show

Malgré tout, l’évènement a de nouveau été couronné de succès grâce notamment à deux invités surprises, et non des moindres puisqu’il s’agissait du duo d’Alpine en Formule 1 : Pierre Gasly et Esteban Ocon.

Les deux français ont pris le volant d’une vieille F1 aux couleurs actuelles d’Alpine (les connaisseurs auront reconnu la Lotus 2012 de Kimi Räikkönen et de Romain Grosjean) et se sont autorisés quelques 360 devant la tribune principale.

Côté chiffres, 1,3 millions de personnes (au pic) ont suivi l’évènement sur Twitch, ce qui en fait un nouveau record d’audience sur la plateforme dans l’Hexagone. Cela signifie-t-il qu’il y aura un troisième GP Explorer en 2024 ? Squeezie affirme qu’elle pourrait très bien être la dernière tout en laissant planer le doute. L’organisateur avait déjà eu un discours similaire en 2022 mais on connait la suite…