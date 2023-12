En tant que remplaçante de l'excellente 720S, la McLaren 750S 2024 a de grands objectifs à remplir. Mais les mises à jour complètes apportées par le constructeur britannique permettent de s'assurer que la nouvelle supercar est encore plus excitante l'ancienne.

L'un des éléments clés est son échappement en acier inoxydable monté en hauteur, qui pèse moins lourd que le système de la 720S et qui fait un meilleur bruit.

Le nouvel échappement, pièce maîtresse de la 750S

Pour comprendre pourquoi, il faut un diplôme supérieur en harmoniques, mais l'essentiel est que les ingénieurs ont peaufiné l'échappement pour produire moins de sons de deuxième et de sixième ordre, dont le premier peut sembler trop lancinant et le second trop strident pour la conduite de tous les jours.

La fréquence de quatrième ordre, juste ce qu'il faut, domine donc l'expérience sonore, avec quelques cris de huitième ordre supplémentaires lorsque vous poussez la voiture à fond. Le fait que la taille réduite du nouvel échappement et sa construction révisée permettent d'économiser 2 kg est un atout supplémentaire.

Cette modification, apparemment mineure, s'avère être la caractéristique préférée de nombreux employés de McLaren qui connaissent la 750S. Lors d'un récent baptême de la supercar, nous avons discuté avec quatre représentants de la société dont le travail est centré sur la 750S, et la majorité d'entre eux ont fait l'éloge du nouvel échappement.

Max Hunt, chef de produit 750S

"J'ai un léger penchant pour la spider dans le cas de la 750, c'est donc une combinaison de l'échappement et du rétroéclairage, de la vitre arrière. Le système d'échappement qui résonne à travers l'ouverture derrière vos oreilles est mon préféré."

Max Hunt fait référence à la vitre verticale de la 750S Spider qui s'abaisse indépendamment du toit rigide rétractable, ce qui nous a permis, lors de notre première conduite de la voiture, de garder le toit fermé et la pluie à l'extérieur, tout en permettant à la musique de pénétrer largement dans l'habitacle.

Ben Gulliver, responsable du développement des véhicules chez McLaren Automotive

Ben Gulliver, qui dirige l'équipe de développement de toutes les voitures de route McLaren, a fait écho aux sentiments de Max Hunt presque à la lettre.

"Il s'agissait d'un Spider que je conduisais sur les chemins de campagne non loin de chez moi. Ce n'était pas des chemins de campagne particulièrement rapides, mais il y avait la possibilité de pousser. C'est la réponse de l'échappement, à la fois à l'accélération, à la décélération et au rétrogradage, qui était vraiment agréable. C'était tout simplement exaltant."

Ben Gulliver n'a pas résisté à l'envie d'ajouter quelques compliments en plus de l'échappement, soulignant que la suspension et la direction performantes ont contribué à son plaisir de conduire. Mais sa première réaction, et la plus émouvante, est liée à l'orgue de barbarie qui se dégage du moteur.

Adam Lowe, responsable du programme véhicules

Adam Lowe, responsable du programme véhicules, est un autre évangéliste de l'échappement. Selon lui, la conception d'un son exceptionnel pour la 750S a posé quelques problèmes. Tout d'abord, les deux turbocompresseurs avaient tendance à brouiller la musique naturelle du V8 à plat, comme c'est le cas sur la plupart des moteurs suralimentés.

Les ingénieurs ont également dû tenir compte des réglementations en matière de bruit, en veillant à ce qu'elle soit un voisin respectueux à des vitesses urbaines et suburbaines, tout en permettant des sensations à haut régime qui se manifestent progressivement.

"Lorsque vous l'ouvrez, son caractère est complètement différent. Elle se construit linéairement jusqu'à ce crescendo à la fin."

Sandy Holford, ingénieur en chef

Et maintenant, nous arrivons aux réfractaires. En tant qu'ingénieur en chef du programme McLaren 750S, Sandy Holford connaît mieux que quiconque les tenants et les aboutissants de la voiture. Mais malgré la myriade de modifications apportées à la suspension, au groupe motopropulseur et aux réglages de la nouvelle supercar, sa caractéristique préférée est plus axée sur les détails.

"Pour moi, c'est la fonctionnalité du McLaren Control Launcher, le 'bouton Kiwi', qui compte le plus. Je règle la voiture comme je le souhaite, puis je passe à cette fonction en toute transparence."

Le McLaren Control Launcher est un simple bouton situé sur la console centrale de la voiture, à côté du système d'info-divertissement, qui permet au conducteur d'appeler des préréglages pour le moteur, la transmission, la suspension, l'aérodynamique et l'échappement. Nous l'avons utilisé lors de notre essai sur route de la 750S pour profiter d'une conduite plus douce sur les pavés portugais, tout en montrant la sonorité d'échappement qui plaira à tous et le côté théâtral du spoiler actif de la voiture

L'icône de l'oiseau kiwi du bouton est à l'origine de son surnom, choisi en hommage au pilote de course néo-zélandais et patriarche de l'entreprise, Bruce McLaren. Et puisque le McLaren Control Launcher peut effectivement contrôler les multiples personnalités de l'échappement, nous allons tricher et qualifier Holford d'apologiste.