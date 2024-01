Chers amis, la Chevrolet Camaro n'est plus. Mais elle n'est pas encore oubliée. Cela n'arrivera jamais tant que nous aurons un accès instantané aux 20 milliards de vidéos sur YouTube, dont plusieurs sont consacrées à la Camaro.

Bon nombre de ces clips se concentrent sur les cinquième et sixième générations, mais pour rendre hommage au cheval de bataille de Chevrolet, nous nous tournons vers la plus grande Camaro de toutes.

La Camaro IROC-Z a fait ses débuts en 1985, apportant plus de puissance, plus de bling-bling et une marque Z plus importante à la gamme. Ce dernier point est à prendre au pied de la lettre, car une Camaro arborant des autocollants IROC-Z sur les portières était un objet de vantardise dans le paysage automobile américain des années 1980, au même titre que des badges 5.0 chromés sur une Ford Mustang.

Ce vieil article de Motorweek, partagé par latemodelracer78 sur YouTube, s'ouvre sur la Z dans la teinte classique des années 1980, le Light Yellow. Rien que d'y penser, notre coupe mulet repousse.

Il y a aussi un lien avec la course automobile. L'International Race of Champions (IROC) était une série basée en Amérique du Nord qui réunissait des pilotes de différents sports mécaniques dans des voitures préparées de manière identique. Dans les années 1980, c'était la Chevrolet Camaro, et c'est ainsi que la IROC-Z a bénéficié de modifications sur les suspensions, des pneus plus grands et d'une puissance supplémentaire sous le capot.

Pour ses débuts en 1985, cette puissance a pris la forme d'un V8 de 5,0 litres développant 215 chevaux.

Qu'est-ce que cela représentait pour un amateur de performances en 1985 ? Motorweek ne tarit pas d'éloges sur l'accélération "à couper le souffle" de la Camaro, qui atteint 100 km/h en 7,1 secondes et parcourt le quart de mile en 14,8 secondes à 140 km/h. Si l'on considère que de nombreuses voitures de tourisme de l'époque peinaient à atteindre cette vitesse, ce n'est pas si mal.

À la fin de la carrière de l'IROC-Z, en 1990, la puissance passait à 245 ch grâce à un V8 de 5,7 litres. Des boîtes de vitesses manuelles étaient disponibles sur les moteurs 5.0 de moindre puissance, mais le style cunéiforme et audacieux de l'IROC-Z restait inchangé. L'accord entre Chevrolet et l'IROC a pris fin, et la série de courses elle-même a fini par disparaître en 2006. Mais pendant quelques années glorieuses, nous avons eu la Camaro IROC-Z. Qu'elle vive à jamais !